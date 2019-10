Octogenario dispara en edificio de apartamentos

Las lesionadas estaban en estado crítico y fueron trasladadas a un hospital, agregaron las autoridades.

Las autoridades identificaron al agresor como Robert E. Breck.

El hombre se atrincheró en su apartamento tras los hechos e inicialmente se negó a salir, dijo la policía, pero después de extensas conversaciones fue aprehendido sin más incidentes.

Algunas partes del edificio fueron evacuadas durante el enfrentamiento, y se les dijo a otros residentes que permanecieran en sus apartamentos.

La policía desconoce el móvil del tiroteo y las identidades de las personas baleadas, señaló Kim Kapp, portavoz de la policía de Vancouver.

Debido a la complejidad de la situación, los policías que respondieron al incidente fueron sustituidos por agentes SWAT con mayor entrenamiento táctico. Durante las negociaciones con el sospechoso podía verse a esos agentes de pie en los balcones de varios pisos.

La ciudad, de unos 175,000 habitantes, se encuentra al norte de Portland, Oregon.

Vancouver PD identify the shooter as this man, 80 yr old Robert E Breck. He was arrested on one count of murder and two counts of attempted murder. #KOIN6News pic.twitter.com/sHDLRfFX2m