Guillermo Almada se siente perjudicado por el VAR

Los Guerreros del Santos Laguna han dejado atrás los lamentos por la derrota de la jornada anterior y ahora enfocan la mira en su compromiso del sábado ante los Tigres, en el estadio Universitario, dentro de la jornada 13 del torneo Apertura 2019 en la Liga MX.

Guillermo Almada, quien no podrá estar en el banquillo de los Albiverdes durante su choque ante Tigres, compareció ante los representantes de los medios de comunicación, previo a la práctica vespertina de hoy, para brindar sus impresiones en diversos temas y aunque regularmente se muestra reacio a hablar sobre el arbitraje, en esta ocasión arremetió contra el VAR, considerando que ha perjudicado demasiado a su equipo. El uruguayo hizo énfasis en el partido contra Pumas, en el que un jugador de los universitarios pisó a Ulises Rivas y no se marcó ni revisó la falta, pero en una jugada muy parecida, castigaron a los Guerreros con un penalti.

"En jugadas similares se toman decisiones distintas, es incomprensible. Si mirás las dos jugadas, es más penal la nuestra en un partido que va 0 a 0 que la de Pumas. Son cosas que uno no entiende cómo las maneja el VAR. Lamentablemente hemos ido unas 14 ó 15 veces al VAR y creo que en 12 ó 13 siempre han sido en nuestra contra. Hay muchas que a favor nuestro no se han revisado", explicó el estratega sudamericano.

Para el entrenador del líder de la tabla general, su expulsión en el duelo ante Pumas, no tenía razón de ser, ya que afirma nunca haber ofendido al cuerpo arbitral en turno: “siempre me he dirigido a los árbitros con total respeto, siempre reclamando lo justo, sin interferir en su trabajo, uno lo que quiere es un arbitraje justo, que se aplique el mismo criterio, se trata de que se haga justicia. Siempre he sido muy honesto en mis declaraciones y ahora lo soy, por lo que estoy seguro que esta expulsión ante Pumas, a cualquier otro entrenador no se la dan, nosotros no faltamos al respeto ni insultamos a los árbitros, si hubiéramos lanzado algún improperio al árbitro, entonces estamos bien expulsados y el día que suceda, lo voy a venir a reconocer, pero ahora no fue el caso, lo único que reclamamos fue el por qué se revisaba un pisotón y el otro no”, concluyó.