A Siboldi le motiva la presión por ser campeón en Cruz Azul

La exigencia para que Cruz Azul termine con la racha de casi 22 años sin título de Liga MX es una motivación para el técnico Robert Dante Siboldi, que en caso de fallar en el Apertura 2019 espera seguir en el cargo y conseguir el triunfo en el Clausura 2020.

Ante la exigencia de la directiva, en particular de Víctor Garcés, quien el sábado anterior dijo que la Máquina prácticamente está obligada a coronarse en diciembre, el timonel charrúa se dijo motivado.

“A mí me motiva (esa exigencia), a los muchachos también, el que está acá es para ser campeón, es la responsabilidad, yo lo manejo como responsabilidad, la presión, dar mi máximo, entregarme, no guardarme nada y dejar todo en el campo”, comentó.

Siboldi añadió que en un plantel como el cementero la exigencia siempre será la de ser campeón, y aunque hace poco más de una semana conquistaron la Leagues Cup, ya quedó en el pasado y ahora sólo piensan en la Liga.

“Hace más de una semana se logró un título que ya es historia, pasado, ahora el torneo de liga, ojalá se dé este torneo y si no, habrá que prepararse para el siguiente”, comentó en rueda de prensa.

A dos días de enfrentar al América en el estadio Azteca, consideró que su proyecto no está en riesgo, “no he visto de parte de la directiva algún comentario que no fuera de confianza o seguridad”, y pidió confianza al menos para el próximo torneo para lograr el objetivo.

“Si no vemos que el equipo logre jugar como la institución merece, sería directamente, pero yo empiezo a trabajar cuando estaba avanzado el torneo”, comentó el técnico.

Y concluyó: “las derrotas te marcan un antes y después, pero si hay un proyecto a largo o mediano plazo tendría la posibilidad de seguir en el siguiente torneo para demostrar si puedo o no conseguir el título para la institución”.