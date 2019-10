Sin medicamentos para enfermos de VIH desde hace un mes en IMSS

Víctor, un hombre de 67 años de edad, ha visto como cada día se deteriora más su endeble salud en espera de un medicamento en el Hospital N° 16 del IMSS en Torreón. Él es portador de VIH y desde el 2 de septiembre pasado, no le han surtido su medicamento, Darunavir.

Hace más de un mes que en la farmacia del Hospital General de Zona del IMSS N° 16 no hay medicamento para portadores del VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, causante del SIDA.

Don Víctor ha vivido con VIH desde 2005; hace 4 que le cambiaron el medicamento y desde entonces requiere del llamado Darunavir, tabletas de 600 miligramos que cada mes le son recetadas. Dicho medicamento tiene un costo de 13 mil 650 pesos por caja, lo que resulta incosteable para el enfermo.

"Me he sentido muy mal, me siento débil y me mareo con frecuencia y aun así me traen a vuelta y vuelta; ya he hablado con todo el mundo aquí en el IMSS", dijo el desesperado hombre quien teme por su salud pues ha tenido días muy difíciles.

El derechohabiente ha tenido que pasar de todo, desde malos tratos e incluso indiferencia en la farmacia del IMSS de dicha clínica, hasta que lo tengan esperando durante horas pese a que su estado de salud no es adecuado.

Incluso, acudió a hablar con el director del HGZ N° 16 quien no ha podido resolver su situación.

"Me comentó que no era su culpa la falta de medicina, sino que era de la Farmacia y que ya había pedido y yo le dije que si por favor me mostraba la requisición pero no lo hizo. Cuando voy a la farmacia pues a veces lo tratan a uno mal", dijo Víctor, quien ha sido auxiliado por su hermana Claudia, quien también ha acudido tres veces por semana como mínimo este mes para preguntar por el medicamento.

El Siglo de Torreón informó sobre esta situación a personal del IMSS, quienes desde este jueves trataron de localizar a Víctor, al parecer sin éxito.

El paciente justamente tenía agendada una cita con su médico este jueves. El Siglo se comunicó en dos ocasiones por la mañana con este derechohabiente pero por la tarde no fue posible contactarlo, ya que no contestaba su teléfono móvil. Personal administrativo del IMSS aseguró que estaban haciendo todo lo posible por conseguir el medicamento y tenerlo para este viernes.

El Darunavir es un medicamento recetado para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos y niños mayores de 3 años de edad. Se usa siempre junto con ritonavir (marca comercial: Norvir) y otros medicamentos contra el VIH.

Los medicamentos contra el VIH no pueden curar la infección por ese virus ni el SIDA, pero tomarlos a diario ayuda a las personas seropositivas a tener una vida más larga y sana. También reducen el riesgo de transmisión del VIH.