Sara no dimensionó el amor que México siente por José José: Carmen Salinas

Carmen Salinas dice que vio muy rara a Sarita durante la conferencia de prensa que dio el Cónsul de México en Miami, Jonathan Chait, acompañado de los tres hermanos. Sin embargo, aplaude que por fin hayan llegado a un acuerdo para hacer el homenaje en el país al "Príncipe de la Canción".

"Yo creo que esta señora Sara no pensó en la dimensión de lo que amamos aquí a Pepe. Yo hice Sabor a Mí y dos veces grabé a dueto con él, en un programa cantamos Sabor a mí y en un disco homenaje cantamos Amnesia. Era una amistad de hermanos, siempre me decía hermana o Carmencita, finalmente qué bueno que se arreglaron".

Recordó que hace unos días ella hizo un llamado a Marcelo Ebrard pidiéndole su intervención y pidiera al Cónsul apoyar a los hijos de Pepe. "Hasta le mandó una carta a Sara, y le agradezco mucho que hayan intervenido para que esto llegara a buen fin y poder despedirlo aquí porque el pueblo lo quiere despedir", agregó.

Este miércoles, Carmen Salinas acudió a la presentación de la nueva versión de Cuna de Lobos, invitada por la productora Giselle González. El hijo fallecido de Carmen Salinas es el autor del tema de la emblemática telenovela.

"Lloré cuando estuvieron tocando el arreglo tan bonito que hicieron con la música de él, con la misma esencia y todo, su viuda también lloró, las palabras que dijo Giselle me emocionaron mucho, le agradezco tanto porque me dijo que dos cosas no pueden faltar en Cuna de Lobos: el parche y la música. Qué bueno que respetaron la música porque cuando sacaron el casette todo el mundo protestó por qué quitaron la música, yo estoy feliz de que lo hayan dejado porque es un homenaje a mi hijito".

Cuna de Lobos se estrenará el próximo 7 de octubre por Las Estrellas. Habrá un preestreno en la página de la televisora de los 5 primeros capítulos el próximo 4 de octubre.