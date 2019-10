Operativos vehiculares son por 'seguridad': Administración Fiscal Coahuila

Javier Díaz González, titular de la Administración Fiscal del Estado de Coahuila, afirmó durante hoy jueves que los operativos contra unidades con placas vencidas no son "recaudatorios", sino acciones que se llevan a cabo "en favor de la seguridad de la sociedad".

Se refirió a las declaraciones del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien criticó las formas en las que se han estado realizando los operativos en la ciudad; esto al señalar que generaban desorden y molestias diversas entre los ciudadanos, además de declarar que se trataba de medidas "recaudatorias".

El funcionario estatal rechazó dichas afirmaciones, y en su lugar precisó que buscan contar con un padrón "confiable" para finales de este mismo año a través de los pagos de derechos vehiculares que correspondan, apoyados por la realización de operativos que se fundamentan en las leyes.

"No mira, el tema es seguridad, a final de cuentas tenemos que buscar tener el padrón vehicular más actualizado y confiable posible... está la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable, el Artículo 256, el Reglamento de la Ley de Tránsito, el Artículo 292 y 108, son muy específicos, donde te da la normatividad para poder realizar este tipo de operativos... yo ayer (miércoles) intenté buscar al alcalde, no tuve la suerte, vamos a platicar con él, vamos a trabajar de la manera más coordinada posible", señaló Díaz.

Previamente, el alcalde Zermeño criticó dichas acciones al asegurar que se realizaban con diversos objetivos, pero la seguridad no era uno de esos.

"Eso no es cierto, en el tema de seguridad hay muchas cosas y colaborando en ese tema, yo lo que les digo es por ahí dicen en un boletín que si no cambian las placas, pues está en un tema de inseguridad, eso no es cierto, hay un padrón vehicular desde hace muchos años, el cual lo tenemos las autoridades, que puedes traer las placas vencidas pero te van a identificar con el número de placas que traes, aunque estén vencidas, aunque no las hayan renovado ¿o qué no sirve ningún padrón vehicular que tenemos desde hace décadas en el país?", cuestionó Zermeño.