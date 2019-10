Reaccionan con memes tras agotarse boletos de Pa’l Norte en 48 segundos

A través de redes sociales, usuarios han expresado indignación al no haber alcanzado boletos para el festival que se llevará a cabo el viernes 20 y sábado 21 de marzo de 2020 en Monterrey, Nuevo León en el Parque Fundidora.

Los organizadores del evento, fijaron el 3 de octubre como la fecha para la venta de boletos exclusiva de Banregio, que dio inicio a partir de las 11: 00 am, sin embargo, las personas se llevaron una gran sorpresa al enterarse que la venta de entradas se agotó en cuestión de segundos.

A través de Twitter, Banregio ofreció disculpas y señaló que los boletos se agotaron en 48 segundos en Internet.

Por lo que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, y compartieron su molestia a través de memes.

11:00 am Pal Norte: ¡Inicia la venta tempranera de los boletos! 11:00 AM Pal Norte: ¡Se termina la venta tempranera de los boletos! Really? pic.twitter.com/99oICyXwat

Pal' Norte: Boletos a la venta a las 11 a.m.

Also Pal' Norte: (11:30 a.m.) Boletos agotados. Los siguientes boletos saldrán a la venta el viernes.

Me: Ya valió madres.