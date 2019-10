Recolección de basura acapara quejas en Lerdo

En lo que va de la administración municipal de Lerdo y de 200 llamadas diarias que recibe la Dirección de Atención Ciudadana, el 95 por ciento son por quejas relacionadas con el servicio de recolección de basura.

El alcalde Homero Martínez Cabrera dijo esta mañana que la causa es porque la mayoría de los camiones recolectores son obsoletos, además de que en los últimos años se ha registrado un crecimiento poblacional.

“Tenemos 24 rutas establecidas que se encargan del servicio de limpieza y en cada una de las comunidades, en cada una de las colonias que voy, me dicen que no ha pasado la basura, ayer por ejemplo, fui a León Guzmán y la misma queja, la causa es porque los camiones son viejos, muy obsoletos, ahorita tenemos en el taller 12 camiones que no funcionan, pero al final del día quien lo resiente es la ciudadanía, el día que llegamos, el primer día (de administración), teníamos 7 camiones funcionando, ahorita tenemos 12, entonces son insuficientes, Lerdo ha crecido, tenemos una población de 160 mil habitantes y todos demandan que pase la basura, que haya drenaje, que haya electricidad”, señaló.

El presidente municipal comentó que las deficiencias en el servicio de limpieza ya las platicó con la Dirección de Servicios Públicos y que están buscando una línea de acción para que el servicio de limpia en Lerdo cueste menos y sea más eficiente y de calidad.

Martínez Cabrera recordó que actualmente el Municipio eroga alrededor de 65 millones de pesos en lo referente al tratado del relleno sanitario y la recolección de basura en Ciudad Jardín.

Lo anterior se dio a conocer durante la sesión ordinaria de Cabildo celebrada este jueves en el salón Azul de la presidencia municipal.