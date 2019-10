Lo que debes saber de los perros Husky antes de decidir tener uno

El Husky es muy popular por la similitud que comparten con los lobos, lo que los ha vuelto abundantes incluso en climas muy cálidos.

Sin embargo, muchas personas deciden llevar un Husky a su hogar sin conocer las necesidades de la raza o las peculiaridades, ya que al ser un perro cuya naturaleza es el clima frío y las actividades de trineo, necesita cuidados especiales si se piensa domesticar en un ambiente distinto.

Según Experto Animal, son perros grandes, que pueden llegar a pesar entre 25 y 45 kilos. Es musculoso, proporcionado y rústico. Su esperanza de vida ronda entre los 10 y 12 años; es uno de los perros más sanas y menos enfermizos.

Son animales muy fuertes y con una musculatura marcada, son perros de trineo, por lo que cargar peso no es ningún problema para ellos.

Uno de los aspectos protagónicos del físico es la gruesa melena que posee, que aunque su hábitat natural sean los climas muy fríos, es capaz de adaptarla a distintos ambientes modificando su propio pelaje, por ello se debe poner especial atención en la muda que presenta en primavera, cuando cambia su pelo por otro más delgado, y en otoño, cuando regresa el pelaje grueso para el invierno.

La apariencia del Husky nos lleva a pensar automáticamente en los lobos, el color de cada uno dependerá del ejemplar, los hay en negro, pelirrojo, café, rubios y blancos.

También su color de ojos es muy representativo en esta raza, ya que el azul es el más usual, y en otras ocasiones el café avellana y en menor proporción en café chocolate, sin embargo, son muy propensos a padecer heterocromía, por lo que no es extraño ver ejemplares con un ojo de cada color.

Su carácter es capaz de envolver a cualquiera que conozca a uno de estos perros, ya que son sumamente cariñosos, juguetones y fieles. No son animales que disfruten de la soledad, incluso les cuesta trabajo estar solos por mucho tiempo.

Es una excelente opción para quien busque un compañero que lo acompañe a la mayoría de sus paseos, o para una familia donde haya niños con los que pueda jugar, ya que suele llevarse muy bien con ellos, además de que ambos poseen una energía insaciable.

Disfruta de la compañía de otros perros tanto como hacer ejercicio con ellos, principalmente en campos amplios donde pueda correr libremente. A diferencia de otros perros, su carácter amigable lo vuelve de fácil socialización con otros animales, como los gatos.

Esta raza goza de una excelente salud, sin embargo, algunos problemas que podría presentar son debido a las características de sus ojos. Los de ojos claros son propensos a sufrir cataratas en una edad avanzada, distrofia de córnea, o atrofia progresiva en la retina.

Por otro lado, la heterocromía, tanto en los animales como en los humanos, está relacionada con la sordera, sin embargo, esto se presenta de nacimiento y no de forma degenerativa, por lo que si tu cachorro nace con esta anomalía, su educación deberá ir enfocada a que acate órdenes y aprenda a través de la visión.

Aunque es un perro que necesita una alta dosis de ejercicio diario, se debe poner atención en la hora a la que se llevará a su paseo, ya que exponerlo a los rayos del sol puede provocar un golpe de calor, incluso estando en casa este es uno de los aspectos con los que más cuidado debe tenerse.

Al ser un perro grande se debe tomar en cuenta que las cantidades en las que ingiere alimento, sin embargo, lo que ellos consumen es relativamente poco en comparación con otros perros como el pastor Alemán.

Su ingesta de agua es muy elevada, y debe rellenarse el bowl cada que se termine la porción anterior, incluso si esto llega a ser cinco veces al día.

Uno de lo aspectos a tener a considerar si deseas un husky es que ellos no son perros guardianes ni territoriales, por lo que si buscas a alguien que vigile que nadie se acerque a tu hogar mientras tu no estas, tal vez no sea la mejor opción, ya terminará dándoles un recorrido por toda la casa.

Son perros sumamente inteligentes, que comprenden a la perfección las órdenes que se les da y que pueden llegar a entender 100 palabras diferentes. Es por ello que debes poner atención en la crianza y adiestramiento de tu Husky, ya que ser tan inteligentes y juguetones pueden llegar a volverse desastrosos cuando no estás en casa.

Una de las peculiaridades que más asombra a quienes tiene uno de estos perros, es su capacidad para vocalizar, incluso pueden “cantar” o establecer “conversaciones”. Otro aspecto que destaca es su fuerte aullido, que puede escucharse hasta a 15 kilómetros de distancia.