'No hay confrontación', afirman Riquelme y JZI sobre operativos vehiculares

Luego de que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, desmontó un operativo de revisión vehicular del Gobierno del Estado en pleno bulevar Independencia durante el miércoles, el propio funcionario insistió hoy jueves en que su principal reclamo hacia dichas acciones son "las formas" en las que se aplican a los ciudadanos, así como el supuesto desorden que generan en las vialidades,

Ante medios de comunicación de la ciudad, Zermeño reiteró hoy que "tenemos que ser conscientes de que no puede haber actos de molestia a la ciudadanía como se hizo el día de ayer, no puede la autoridad ser la misma que propicie molestar a quien por ejemplo ha cumplido con sus obligaciones, ¿qué culpa tiene un ciudadano que ha pagado sus placas, que va bien y que tiene que estar siendo obstaculizado por la autoridad? Además yo les recuerdo, hay autonomía municipal, las relaciones tienen que ser de coordinación, no de subordinación".

Ver más: Desmonta Zermeño operativo de revisión vehicular por placas vencidas

Zermeño propuso que en lugar de filtros de revisión en vialidades, las autoridades estatales hagan una especie de barrido en estacionamientos y espacios abiertos, esto a efecto de detectar vehículos con placas vencidas sin necesidad de generar desorden.

Al respecto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, precisó que los operativos en Torreón seguirán sin modificaciones al estar sustentados en la ley, además negó que dicho episodio afecte la relación de "cordialidad y trabajo" que existe entre las dos autoridades.

"No se debe generar polémica, en las facultades del Gobierno del Estado está, tanto en la Ley de Movilidad como en el Reglamento de Tránsito, las facultades del Gobierno del Estado para generar operativos, vamos a ponernos de acuerdo con el alcalde para no entorpecer el tráfico vehicular, pero la postura del Gobierno del Estado en materia de seguridad es la misma, la identificación vehicular se debe de generar antes de que finalice el año, no es una medida recaudatoria... aquí no hay confrontación, para nada", señaló el mandatario estatal.