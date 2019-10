Anel dice desconocer detalles sobre testamento de José José

Anel Noreña, exesposa de José José, aseguró que en estos momentos sus hijos Marysol y José Joel se encuentran tranquilos por haber hecho las pases con su media hermana Sara, y que por el momento no hablarán de cuestiones financieras y mucho menos del testamento.

La exmodelo, quien es madre de los dos hijos mayores del "Príncipe de la Canción", dijo que los tres hermanos acordaron no hablar más, hasta que pasen los homenajes en honor a su padre.

“Este fue un acuerdo firmado que hicieron en el consulado y yo no lo puedo romper; creo que hay cosas que sólo ellos pueden aclarar, porque les corresponde, ya son mayores”, afirmó la también actriz de cintas como Siempre hay una primera vez y Muñeca reina.

Reconoció que han quedado una serie de interrogantes en el aire que ella no puede contestar, debido a ese acuerdo firmado y porque desconoce muchas cosas.

"Mis hijos dejaron bien claro que sólo iban a despedirse de su padre y ellos en su momento hablarán de cómo quedó la herencia de José, yo lo desconozco. No sostenía comunicación con él”, dijo Anel, quien fue pareja del cantante por 21 años.

Señaló que fue lamentable que sus hijos no tuvieran información sobre el paradero de los restos del "Príncipe de la Canción", sin embargo el perdón de hermanos pudo solucionar la situación para que Marysol y José Joel se puedan despedir de su padre, "no fue grato para ellos no poderlo ver en dos años, ni saber nada de él y que el día que lo vuelven a ver ya está en un féretro”.

“Ellos son tres hermanos y no deben tener problemas”, dijo Noreña, al agregar que este pacto hecho en el Consulado Mexicano en Miami, Estados Unidos, los ayudará para que sumen esfuerzos y den el último adiós a su padre como la gran figura que fue.

Se planea que el cuerpo del cantante llegue a México entre el domingo y el lunes próximos, para la celebración de los homenajes, pero Noreña aún no sabe si acudirá a despedirlo.

“Lo que se busca es la unión familiar, porque ellos tres son el legado de José José”, comentó Anel, quien se divorció del intérprete de La nave del olvido y El triste en 1991.