‘Paulina de la Mora’ hace revelaciones sobre La Casa de las Flores 2

Comienza la cuenta regresiva para el regreso de una de las familias más populares de la televisión mexicana a la pantalla chica con el estreno de la segunda temporada de La Casa de las Flores.

A pocas semanas para su lanzamiento, la hija mayor, ‘Paulina De la Mora’, ha hecho algunas confesiones sobre la segunda etapa de la serie mexicana.

En un video publicado en la cuenta oficial de La Casa de las Flores y su cuenta de Instagram, la actriz Cecilia Suárez quien da vida al personaje de ‘Paulina’ expresó:

“¡Hola!, oigan ¿sí me escuchan?, un pajarito me dijo que tienen un fetiche con mi voz. Oigan, eso está muy raro, y miren que yo he visto de todo”, comienza.

“¿Se acuerdan de la Chiquis?, pues ya nos dejó sin florería y con el gusto que tiene, seguro la convierte en un lugar horroroso. No es su culpa, es que no tiene buen ojo. Y tal vez ustedes piensen que al menos yo, me quede con la otra Casa de las Flores, ¡Pues noooo!, me quedé como el triste perro de las dos tortas, porque tuvimos que venderla. Ahora La Casa de las Flores podría ser La Casa de los Pollos”, confiesa.

“Bueno, y del dinero, ¡ay favor!. Dicen que Dios aprieta, pero no ahorca, ¡Ese Diego!. Bueno, lo importante es que tenemos salud, qué raros ustedes, que les gusta oír estas tonterías”, finaliza el clip de 2 minutos.

Dicen que los de la Mora somos raritos, pero se la pasan es cu chan do es to… pic.twitter.com/TcE2fiWFj3 — La Casa de las Flores (@CasaFloresTV) October 2, 2019

La Casa de las Flores 2 se podrá ver el 18 de octubre a través de Netflix.