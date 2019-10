¿Qué es lo que lo hace atractivo? Ja ja ja... Joker enloquece La Laguna

Es malvado, sí, y mucho. Ha sido tan despiadado que en una ocasión mató a unos niños y en otra violó y dejó inválida a "Barbara Gordon", o mejor dicho a "Batgirl".

Ese es el "Guasón", personaje nacido en los cómics de DC en 1940, en los cuales siempre se encuentra vigente, pero cada que regresa a la pantalla grande se pone aún más de moda y esta vez no es la excepción.

El personaje retorna con una película para él solito. Ha sido el actor Joaquin Phoenix el encargado de dar vida al villano. Algunos críticos aseguran que gracias a tal caracterización podría ganar un Oscar luego de tres nominaciones.

Durante los primeros minutos de este cuatro de octubre la película se estrenará en diversos cines de la región. Para algunas salas ya se acabaron los boletos o bien quedan ciertos asientos "huerfanitos".

El filme Joker, dirigido por Todd Phillips, recién ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Ha tenido muy buenas críticas, aunque hay quienes han opinado que la trama es muy violenta y que podría inspirar actos de vandalismo, sobre todo en Estados Unidos.

Días atrás, algunos padres de las víctimas del tiroteo de 2012 en un cine de Aurora escribieron al director ejecutivo de Warner Bros. pidiendo apoyo para las causas antiarmas. El estudio emitió un comunicado diciendo que el largometraje no es "ningún respaldo a la violencia del mundo real de ningún tipo".

Ante los señalamientos, el cineasta Todd Phillips, pidió a la gente que viera la película antes de emitir conclusiones.

"Es un poco problemático cuando la gente escribe artículos de opinión sin haberla visto, e incluso escriben en sus artículos 'no necesito verla para saber lo que es'. Me parece asombroso, para ser honesto, lo fácil que la extrema izquierda puede sonar como extrema derecha cuando le conviene", dijo Phillips y agregó a la prensa internacional: "En ese sentido me siento desilusionado".

Pese a tales comentarios, reconocidos críticos defienden la cinta, tal es el caso de Mark Hughes de la revista Forbes.

"Un impresionante logro, decidido a encandilar a los fans del personaje y del género, así como a los espectadores que busquen una película espectacular para una audiencia adulta. Una de las obras maestras del cine de superhéroes, y una de las mayores hazañas del 2019", externó sobre Joker.

El largometraje de 118 minutos de duración muestra a fuego lento cómo un enfermo mental de nombre "Arthur Fleck" se convierte en el Guasón. Quienes vean el filme podrán conocer al personaje desde que labora como payaso en eventos hasta que decide hacer el mal.

"Fleck" lleva consigo una tarjeta que acostumbra enseñar a las personas, en ella explica que le dan ataques de risa debido a una condición médica. Lo único que motiva al Guasón es ver un programa de variedades conducido por "Murray Franklin" (Robert De Niro).

De acuerdo con declaraciones del propio Phoenix, a él le resulta un tanto complicado definir al Joker. El actor dedicó ocho meses de su vida en estudiar cómo un comediante mediocre evoluciona a un amante del caos.

La preparación para el papel implicó que Joaquin perdiera 24 kilos de peso lo que llevó al histrión a conocer la demencia y eso le ayudó a prepararse para el papel, lo mismo que un libro sobre los tipos de personalidades de los asesinos políticos. Phoenix quería crear un psicópata criminal que no fuera fácil de encasillar.

"No quería que un psicólogo pudiera identificar la clase de persona que era. Quería conservar el misterio del personaje", explicó antes de presentar el largometraje en el Festival de Cine de Venecia.

Emmanuel Azuara, experto en cómics y creador de la página de Facebook, El Multiverso; tiene la respuesta a tal incógnita.

Joker ha asesinado, torturado y secuestrado; sabemos que un psicópata a sangre fría que no le importa nadie más que él.

Entonces, ¿cuál es el magnetismo del payaso. La respuesta se puede dividir en tres factores. La primera, es que Joker es un personaje que podría existir en el mundo real, es decir, si leemos los diarios, crímenes más atroces que en los cómics suceden cada día por el mundo y claro, no hay nada más aterrador que la realidad.

Ahora bien, Joker no necesita súper poderes para poder ser temido incluso por los llamados súper villanos; incluso Lex Luthor ha necesitado un traje para enfrentarse a Superman, en tanto que el Guasón, al menos en un universo alterno, sólo necesitó una buena planeación para quebrar el espíritu de Superman.

La segunda, es que Joker el epítome de todos los villanos. El representa la maldad absoluta sin intenciones banales de fondo, al Guasón no le interesa el dinero, no lo atrae la venganza, ni siquiera busca poder. Igual un día mutila a un sujeto para hacer un chiste, como al otro, deja parapléjica a una adolescente con tal de demostrar un punto.

Es impredecible, y más que nada, acepta su papel de villano y no duda de sus actos malvados. Y lo más importante al momento de ser la cúspide de la villanía es que es de los pocos que hace dudar a los héroes; En su andar por las historietas: ha corrompido a Superman, por un tiempo hizo que Jason Todd odiara a Batman, y finalmente, a Batman, considerado como uno de los máximos héroes, lo ha hecho dudar en su única regla "No matar".

Por último, y es a consideración la más llamativa, es que el Joker representa el infierno que todos llevamos dentro.

En la "broma asesina" de Alan Moore, el Guasón menciona que sólo un mal día divide a todo el mundo de ser como él.

Quizás es difícil de aceptar, pero dentro de todos existe una parte malvada que lucha por querer salir.

Claro, como sociedad condenamos los actos que realiza Joker, pero es esa parte malvada dentro del ser humano la que se siente atraída hacia la libertad e impunidad con la que realiza sus actos. El Murciélago es la cara opuesta del Payaso, y la gran representación de la dualidad de las personas.

- Todo es un monstruoso y tremendo chiste, ¿Por qué no te ríes Batman?

- Porque ya escuché ese chiste, y no me pareció gracioso la primera vez.

Y a ti, ¿Por qué te gusta el Joker?