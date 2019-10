Hay que recuperar los puntos perdidos: Ulises Rivas

Concentrados en su próximo compromiso, que tiene gran significado para sus aficionados, los Guerreros del Santos Laguna realizaron ayer una sesión vespertina de entrenamiento en Territorio Santos Modelo, afinando detalles de cara a la visita que realizarán a los Tigres de Nuevo León.

Guillermo Almada se mantiene firme en su metodología de trabajo y ordena a sus jugadores, reportar por la tarde en su cuartel general, creciendo en intensidad la práctica de ayer, respecto a la que habían realizado un día antes, con miras a llegar preparados de la mejor manera posible, a su cita del próximo sábado en "El Volcán", donde buscarán regresar a la senda de la victoria. Los Albiverdes entrenarán hoy una vez más por la tarde, a puerta cerrada, ajustando la táctica que usarán ante los Felinos Regiomontanos.

Previo a la práctica de ayer, el volante santista Ulises Rivas habló de temas diversos, respecto a la actualidad santista, manteniendo la idea firme de obtener un resultado positivo en la madriguera de los Tigres: "hay que recuperar los puntos que perdimos frente a Pumas y más porque los equipos que vienen abajo en la tabla se están acercando, por lo que una victoria sería muy importante. Vamos con la mentalidad de ganar, tal y como ha sido en todo el torneo, sea en casa o de visita, siempre hay que pensar en la victoria", sentenció.

Rivas Gilio no es ajeno a la actualidad de los Tigres, recién ganadores de su derbi regiomontano ante los Rayados, lo que puede ser un envión anímico para los Felinos, pero eso motiva al canterano a dar su mejor partido y salir victorioso en una cancha donde todos los laguneros quieren gozar de una victoria: "Tigres cuenta con grandes jugadores, por más que estén a mitad de tabla, son futbolistas que en cualquier momento te cambian el rumbo de un partido, entonces hay que estar más atentos que nunca para que esas individualidades no marquen y nosotros tenemos que imponer nuestras virtudes como equipo", adelantó.

23 PUNTOS suma Santos Laguna en la cima del torneo, mientras que Tigres es séptimo con 17.

Se ha ganado Rivas la titularidad en el esquema de Almada, situación que Ulises valora, aunque sabe que aún hay mucho camino por andar en el torneo y en su propia carrera como futbolista: "partido a partido vas ganando madurez y con la continuidad que he tenido, voy sumando confianza. No es lo mismo jugar entrando de cambio a estar de inicio en cada partido, pero lo más importante es que el equipo vaya bien, si el grupo se mantiene bien, a cada uno de los jugadores individualmente le irá de la misma manera", dijo.

El nacido en Torreón fue uno de los santistas que sufrió durante el partido ante Pumas, ya que lo pisó un jugador rival y la jugada no se revisó en el video, lo cual sí sucedió en el penalti que favoreció a los locales, aunque Rivas no se victimiza, espera que en lo sucesivo, el criterio del VAR sea equitativo: "las imágenes están ahí, durante el medio tiempo no vi la repetición de la jugada, simplemente le pregunté al árbitro y me contó que no lo vio, simplemente hay que confiar en ellos, yo no creo que haya malas intenciones, pero las imágenes ahí están. Estoy convencido que se deben unificar criterios, no creo que haya algo malo contra Santos o contra cualquier club", culminó.