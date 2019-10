Nuevo etiquetado será insuficiente, considera Coparmex

Es positivo el dictamen de la Cámara de Diputados respecto a colocar etiquetas informativas del contenido nutrimental de alimentos. Pero no será suficiente para detener su comercialización, según Coparmex.

Y es que dice Fernando Menéndez Cuéllar presidente del organismo empresarial en la Laguna, que es " importante saber qué tomamos o comemos, qué contenidos tienen los alimentos en general ".

No obstante indica que no es suficiente colocar las etiquetas informativas, " por ejemplo de que una bebida contiene altas cantidades de sodio, cuando puede haber personas que no sepan qué es el sodio ".

Hay muchos ejemplos de eso, por ejemplo en el caso de los cigarros donde se les puso a las cajetillas imágenes de la muerte que indicaban que puede causar enfisema pulmonar, pero tampoco frenó la compra de las cajetillas.

Si los objetivos tienen que ver con evitar enfermedades como la obesidad y todos los padecimientos asociados, " deben brindar mayor información y lo que finalmente, es también cultura.

Por otra parte, Fernando Menéndez Cuéllar expresa en cuanto a las repercusiones comerciales que pueda traer esta medida de que los alimentos contengan mayor información en sus etiquetas, " yo no creo ni que baje su consumo. Porque mientras no se tenga plena conciencia de lo que se ingiere, como el caso de los refrescos, las bebidas energéticas que causan la muerte cuando se combinan con bebidas embriagantes, todo va a seguir igual.

Reitera que el primer paso para obtener una respuesta diferente es una cruzada de sensibilización de parte del sector salud.