Un modelo para gamers

Los aficionados a los videojuegos son incansables en el arte de cazar los mejores gadgets para potenciar su experiencia de juego. Sin importar si utilizan una consola, PC o dispositivos móviles, los gamers buscan artículos que les brinden calidad y les garanticen ratos prolongados de comodidad y diversión. La marca Kingston tomó esto en cuenta y lo aplicó en sus nuevos auriculares.

En videojuegos que se practican en equipo, tener claridad de sonido es fundamental para la buena comunicación entre los integrantes. Y, en este aspecto, los HyperX Cloud Flight, cumplen perfectamente gracias al audio inmersivo. El micrófono, que por cierto es desmontable, le brinda a quienes escuchan un sonido claro en el que el ambiente no causa mayor problema, gracias a la cancelación de ruido.

El portador de los audífonos descubrirá que la música, efectos de sonido o diálogos que esté escuchando, tienen buen balance. Por lo tanto, la mezcla de melodías y voces, tendrá los graves, agudos y medios, en su punto. Si bien existen audífonos que potencian la experiencia sonora más intensamente que los Cloud Flight, esta diadema cumple con el propósito de mejorar el modo de juego de aquellos aficionados al gaming.

Otros aspecto destacable que pudimos identificar tras nuestras pruebas es que los HyperX Cloud Flight, son cómodos y ergonómicos. Son más ligeros que otros modelos de su tipo, solo pesan 313 gramos. Además, las orejeras cuentan con una cubierta acolchonada que brinda una sensación de confort y también permite aislar ruidos.

Dichas orejeras brindan buena movilidad: pueden girarse hasta 90 grados, lo que facilita su adaptabilidad a los diferentes tamaños de cabeza o el manipularlos según la circunstancia. De igual modo, la parte superior tiene un ligero acolchado que evita que la diadema se encaje en la cabeza, moleste o lastime.

La comodidad es imprescindible cuando se pasan horas jugando o entrenando videojuegos. En nuestra experiencia, tanto los gamers de ocasión como los profesionales encontrarán en estos audífonos una buena relación de comodidad y funcionalidad; lo cual les permitirá tener ratos prolongados de diversión sin fatigarse las orejas.

Otra característica es que la conectividad inalámbrica de los Cloud Flight, compatible con cualquier tipo de PC y con la consola PlayStation 4, se puede controlar a través del software NGenuity. Para utilizarlo solo es necesario instalar los drivers que vienen incluidos en un dispositivo USB.

Para los dispositivos no compatibles con NGenuity (como Xbox One, Nintendo Switch o dispositivos móviles), los Cloud Flight cuentan con el jack de 3.5mm que permite su uso. Una aclaración es necesaria: si los audífonos se conectan de esta manera, las funcionalidades de control de volumen y cancelación de micrófono no van a funcionar; estas únicamente están disponibles cuando la diadema se utiliza en el modo inalámbrico.

La autonomía también promete ser un punto fuerte de los audífonos de HyperX. La batería rinde hasta 30 horas de uso, si se utilizan con el 50% de volumen. Sin embargo, siempre hay que tener en mente que la duración real de la batería depende de distintas variables como el volumen y la activación de las luces LED de las orejeras.

Con un precio de 2 mil 500 pesos y un rango de alcance que permite alejarse hasta 20 metros de la PC o consola, estos audífonos que son compatibles con el software HyperX NGenuity permiten monitorear la vida útil de la batería y ajustar el volumen del micrófono y de salida de una manera simple.

Por sus características, creemos que los aficionados a los videojuegos encontrarán en los HyperX Cloud Flight la comodidad y funcionalidad adecuadas para pasar horas de juego, además pueden complementar su experiencia con otros productos de HyperX.