Retira Zermeño filtro de decomiso vehicular en Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, desmontó personalmente un filtro de revisión, sanción y decomiso de vehículos con placas vencidas la tarde del pasado miércoles.

El funcionario abordó el operativo que se ubicaba en calle Donato Guerra y bulevar Independencia alrededor de las 13:00 horas, argumentando afectaciones a la seguridad vial y molestias de ciudadanos, Zermeño se detuvo frente a los elementos de la Policía Civil Coahuila y les ordenó retirarse.

Para dejar en claro su intención, el presidente municipal llamó por teléfono al secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro, a quien exigió retirar a los agentes de la zona y evitar futuras acciones similares.

"No son las formas, yo lo único que digo es que hay maneras de acercarse a la gente y pedirle que cumpla con sus obligaciones, pero estar tapando el tráfico, poner un bloqueo ahí, en pleno bulevar Independencia, no está bien, eso no lo vamos a permitir". Admitió haber abordado a quienes operaban el filtro, además de haberse comunicado directamente con la Secretaría de Gobierno de Coahuila para exigir el retiro de dicho filtro y evitar otros más en próximos días.

Seguirán operativos

Por la tarde, el Gobierno de Coahuila emitió un comunicado en el que confirmó que, al margen de lo sucedido en Torreón, los operativos seguirán.

Indicaron las autoridades estatales que "por la coordinación que hay entre los diferentes órdenes de Gobierno por mantener la paz y la tranquilidad, llama la atención lo sucedido hoy (miércoles)… Extraña además que haya sido una medida unilateral y sin considerar el objetivo principal de los operativos, la seguridad", indicó el comunicado.

Conflicto

Llamado

Ambas autoridades coincidieron en que los ciudadanos con unidades que tengan placas vencidas se deben poner al corriente con sus "obligaciones".

2 DÍAS

Es el tiempo que tenían de haberse retomado las acciones de decomiso vehicular.