Estudiantes bloquean avenida por becas

De nueva cuenta, los estudiantes agremiados en la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) salieron a las calles para protestar por la falta de apoyo de las becas Benito Juárez del Gobierno federal.

Decenas de estudiantes de los niveles secundaria, preparatoria y universitario inscritos a la Federación, acudieron la mañana al Palacio Federal de Torreón, y bloquearon en un primer momento la avenida Juárez, sin embargo, personal de Tránsito y Vialidad habló con ellos para que dejaran libre la vía y se manifestaran en la banqueta.

Los estudiantes aceptaron y continuaron con las consignas, hasta que se logró platicar con representantes del Bienestar y se movieron de lugar para esperar la resolución.

Gustavo Antonio Estrada Flores, dirigente estatal de la FNERRR, dijo que acudieron por el tema de las becas con autoridades del Gobierno federal, sin que se les diera solución a su demanda.

Comentó que desde el año pasado se les pidió que los inscribieran: "si no nos movemos desde ahora, no nos van a meter en ese programa". Estrada Flores explicó que la respuesta que les dan es que no pueden inscribir a los estudiantes de la FNERRR debido a que en sus escuelas pagan una mensualidad mínima, de hasta 400 pesos, sin embargo, dijo que a estudiantes de la Preparatoria Venustiano Carranca (PVC) pagan mensualidades más altas.

PROTESTA

Más protestas

Se estima que son más de 120 alumnos afiliados y afectados, por lo que advirtió que continuarán manifestándose en caso que no se dé una solución a sus demandas.

120

ESTUDIANTES

Son los afectados por la negativa de otorgarles las becas Benito Juárez.

Fotos: La i

Tel.- 7166012

NúMERO