No los vamos a permitir: Zermeño sobre retiro de vehículos con placas vencidas

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó hoy miércoles que no permitirán más operativos de retiro de vehículos con placas vencidas, esto debido a que se generan afectaciones diversas en la circulación vehicular y la seguridad ciudadana.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el alcalde señaló lo siguiente:

"No son las formas, yo lo único que digo es que hay maneras de acercarse a la gente y pedirle que cumpla con sus obligaciones, pero estar tapando el tráfico, poner un bloqueo ahí en pleno bulevar Independencia no está bien, eso no lo vamos a permitir".

Zermeño se refirió al filtro de revisión vehicular que llevaron a cabo autoridades estatales durante hoy mismo en Arocena e Independencia, sitio en el que por más de un ahora se generaron largas filas debido a las sanciones y decomisos de vehículos con placas vencidas, esto de parte de Policía Civil Coahuila (antes Fuerza Coahuila).

Admitió haber abordado a quienes operaban el filtro este día, además de haberse comunicado directamente con la Secretaría de Gobierno de Coahuila para exigir el retiro de dicho filtro y evitar otros más en próximos días.

"Yo hablé directamente con el secretario de Gobierno y le pedí de favor que nos quitaran ese bloqueo, así ocurrió y bueno, yo no sé si vayan a seguir, pero no lo vamos a permitir más en Torreón... Se genera una afectación muy grande a la ciudadanía".

Hizo además un exhorto a la ciudadanía para que, al margen de los operativos, acudan a pagar sus obligaciones con la autoridad estatal, tal y como debe de hacerse a nivel municipal con los servicios públicos.

"A ver, que quede claro, nosotros no vamos a solapar a nadie, yo le hago un llamado a la gente para que vayan y paguen, que cumplan con sus obligaciones, pero eso no quiere decir que nos tengan que bloquear la ciudad", sentenció.

El Siglo de Torreón buscó la respuesta de Luis Gurza, Administrador General de Recaudación en Coahuila, pero hasta las 15:00 horas no se había obtenido si respuesta a la postura del alcalde Zermeño.