Chayanne dedica velada a José José

Chayanne enloqueció a miles de admiradores al hacer un recorrido de sus éxitos musicales y con un aplauso de toda la audiencia, el cantante dedicó su presentación en el Auditorio Nacional al "Príncipe de la Canción", José José.

"México me ayudó a crecer, ¡si señor!, de verdad siempre lo comento porque me impresiona, pero desde que tengo 10, 11 años, programas como el señor Raúl Velasco, fue maravilloso, me ayudó muchísimo con la carrera en ese programa, me apadrinó un grande de la música y siempre será así para nosotros, acaba de fallecer es tristísimo, pero lo recuerdo con amor, con cariño, y esta noche se lo dedico, es toda mi vida, es de los grandes, que siempre me van a acompañar, que sus canciones fueron mi inspiración, yo sé que se ha hablado mucho de él, pero nunca es mucho para una persona que nos ha dejado tanto a través de sus canciones, siempre va a estar en nuestros corazones, porque México es grande", fue el discurso que ofreció el cantante durante su presentación.

La velada mágica para las diez mil personas presentes inició en punto de las ocho de la noche, cuando el puertorriqueño salió al escenario con el tema "Torero"; continuando con "Humanos a Marte2 y "Dejaría todo".

"México, buenas noches, México lindo y querido", fueron las primeras palabras del vocalista al saludar a una audiencia frenética, que gritaba con euforia y una pasión intensa, que hacían sonrojar al cantante.

En medio de gritos y piropos, el intérprete bailaba algunas coreografías junto a sus ocho bailarines, que cambiaban de vestuario en cada canción que interpretaba el "papá" de muchos niños y adultos mexicanos, según sus fanáticos.

Continuaron los temas "Que me has hecho", "Madre tierra", "Boom boom", "Un siglo sin ti" y un remix de "Fiesta/Palo bonito"; mientras que el intérprete también lució diferentes vestuarios, que agitaban el corazón de sus admiradoras, sobre todo cuando se desabrochaba el botón de la camisa.

"Hola, qué belleza, que bonito, muchas gracias de verdad de corazón, han sido muchas fechas aquí en el Auditorio, en una gira de más de una año y medio y ustedes aquí conmigo, gracias México, esto se hace con cariño, se hace con el alma, este escenario se monta con entusiasmo para ustedes, esta noche ustedes mandan y yo obedezco", dijo.

Llegó la hora de bailar vals, así lo pensaron miles de personas que se pusieron de pie para interpretar al unísono con el cantante "Tiempo de vals", ya en la recta final de la canción, el cantante subió a una pareja de personas mayores al escenario, para que bailaran el vals y ante tanta insistencia de sus admiradoras, el cantante subió a una joven al escenario, la cual no desaprovechó la oportunidad de abrazarlo.

Con una producción que consistía en músicos sobre el escenario, bailarinas, luces de colores que jugaban con los ritmos de las canciones y pantallas gigantes, hicieron que las personas presentes se llevaran a casa un grato recuerdo visual.

Después de un pequeño set de canciones acústicas, Chayanne retomó el baile e hizo que todos los asistentes al lugar se pusieran de pie, mientras seguía cantando, "Y tú te vas", "Caprichosa", "Choka Choka", cerrando con "Salome" para dar inicio al "encore".

El lugar estaba lleno y sus seguidores no querían que su noche especial terminara, pero a pesar de ello disfrutaron de "Di que sientes tú" y "Provócame", tema con el que cerró el primer concierto de la Ciudad de México, "Muchas gracias México, los amo mucho", expresó el cantante a su salida del escenario.