Memo del Bosque comparte emotivo mensaje tras recaer en cáncer

El productor y director de televisión, Guillermo del Bosque, compartió con sus seguidores de Instagram un conmovedor mensaje de esperanza a quienes sufren alguna enfermedad.

A través de una fotografía junto a sus hijos, el director de éxitos como Nosotros los Guapos, publicó un emotivo mensaje en el que invita a las personas que al igual que él libran una dura batalla contra alguna enfermedad, a seguir luchando.

En la fotografía a blanco y negro, aparece del Bosque sin cabello, y al pie de la imagen escribió:

"Mientras no suene la campana, la batalla aún no termina. Bendiciones a todas las personas que al igual que yo, pasan momentos difíciles en alguna enfermedad. ÁNIMO y a luchar con toda la FE en DIOS. Que tu corazón nunca pare de creer. El amor de la familia, la fuerza que me hace ser guerrero en esta lucha".

Los buenos deseos no se han hecho esperar, pues artistas como Marjorie de Sousa, Marisol González, Laura Zapata, Ivonne Montero y David Zepeda, han mostrado su solidaridad a través de mensajes.

Semanas atrás, se dio a conocer la noticia sobre que al productor se le volvió a diagnosticar cáncer en los huesos que le detectaron hace dos años.