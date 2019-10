Director mexicano dirigirá cinta de Disney

El cineasta mexicano Carlos López Estrada dirigirá una película de animación para Walt Disney Animation Studios, informó este martes el medio especializado Variety.

López Estrada, que debutó el año pasado como director de un largometraje con Blindspotting (2018), es uno de los realizadores que ha fichado Disney para ponerse al frente de cuatro nuevos largometrajes de animación.

Suzi Yoonessi, Josie Trinidad y Marc Smith son los otros cineastas que, como López Estrada, fueron elegidos por Disney para abordar cada uno de ellos una nueva película.

Por ahora no se ha dado a conocer ningún detalle sobre la trama o la premisa de estos cuatro filmes.

"Aspiramos a que Walt Disney Animation Studios sirva como el hogar predilecto para los directores interesados en contar historias atractivas dentro del ilimitado medio de la animación", dijo la jefa creativa de Walt Disney Animation Studios, Jennifer Lee.

"Carlos y Suzi son dos increíbles e ingeniosos directores y ambos han recibido elogios por su trabajo", añadió Lee, quien fue también codirectora, junto a Chris Buck, de Frozen (2015) y la inminente Frozen II.

López Estrada (Ciudad de México, 1988), que creció en Estados Unidos y que dio sus primeros pasos en el mundo audiovisual dirigiendo clips musicales, pertenece a una estirpe muy relacionada con la cultura: su madre es la productora televisiva Carla Estrada y su abuela es la actriz Maty Huitrón.

En 2018 presentó su ópera prima como director de un largometraje gracias a Blindspotting, una aplaudida cinta "indie" que protagonizaron y escribieron Daveed Diggs y Rafael Casal y que participó en el Festival de Cine Independiente de Sundance, Esta película se centraba en un joven afroamericano que encara los últimos tres días de su libertad provisional y que presencia en la calle el asesinato de un negro a manos de un agente de la policía.

Mientras este joven decide qué hacer, la película sigue sus pasos enlazando trabajos precarios, enfrentando actitudes racistas y clasistas, y asistiendo a los cambios sociales y económicos de su barrio.

En una entrevista para presentar Blindspotting, López Estrada aseguró que la industria audiovisual de EUA, está en una fase en la que ya no puede dar la espalda a las minorías.

"Y si todo se sigue moviendo en esta dirección, creo que en los próximos diez o quince años vamos a ver una explosión grande de este tipo de historias, porque ya llegó el límite en el que las películas se enfocaban en un grupo de personas como muy específico, que no es realmente un espejo cultural de lo que está sucediendo en este país", añadió.

En los últimos meses, López Estrada ha dirigido clips musicales para figuras del pop como Billie Eilish (When the Party's Over) o Carly Rae Jepsen (Now That I Found You).