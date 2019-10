La India 'ha abandonado el legado de Gandhi', lamenta su bisnieto

La India "ha abandonado" el legado del mahatma (gran alma) Gandhi, lamentó su bisnieto y administrador de su fundación, Tushar Gandhi, en el marco de la celebración del 150 aniversario del nacimiento del icónico líder, de cuyo camino "parece haberse desviado" la sociedad india.

En una entrevista con Efe, Tushar Gandhi criticó que la figura de Mohandas Karamchand Gandhi, quien lideró a principios del siglo XX el movimiento independentista indio con la no violencia como su principal arma de lucha, se ha "reducido" a "meros rituales", en lugar de "crear conciencia" sobre su filosofía.

Pregunta: ¿Cree que actualmente la sociedad india ha alcanzado las metas sociales que propugnaba Gandhi?

Respuesta: Yo creo que la India ha abandonado el legado de Gandhi y que (los indios) han tomado un camino muy diferente. Cuando digo eso no quiero generalizar, pero la mayoría de los indios parecen haberse desviado del camino gandhiano.

P: ¿Qué piensa sobre el uso que se hace hoy en día del símbolo de Gandhi?

R: No es sincero ni suficiente. Se trata más de una reducción de Gandhi a meros rituales que de crear conciencia y entendimiento sobre su ideología y filosofía.

P: El primer ministro, Narendra Modi, suele referirse en sus discursos a la importancia de las enseñanzas de Gandhi, mientras aplica políticas agresivas contra algunas minorías, como los musulmanes, ¿qué opina sobre ello?

R: La importancia de Gandhi no se puede reducir solo a palabras, tiene que ser vista en acciones y hechos. En las acciones oficiales del Gobierno indio Gandhi está desaparecido y hay esa sensación de incredulidad en las palabras, que parecen ser huecas al no estar seguidas por hechos. Y Cachemira puede ser vista como un ejemplo de eso.

P: ¿Cuál fue el legado que dejó y que se ha abandonado?

R: El legado que Gandhi deseó dejar para toda la humanidad fue un legado de amor, entendimiento y respeto; yo pienso que desde que falleció, trascendió casi la identidad india para tornarse en una identidad global y su mensaje fue para la humanidad y la vida en general. Para la India, sus preocupaciones sociales fueron la desigualdad, los prejuicios y la desunión dentro de la sociedad, y que hoy vemos manifestarse en la nuestra.

P: ¿Es posible una India sin ese tipo de conflictos?

R: Una India sin ese tipo de conflictos es la única que puede sobrevivir. Esta nueva India no puede sobrevivir, no puede existir, porque la India tiene que aceptar el hecho de que somos una nación diversa.

P: ¿Qué ha pasado en India para que una gran mayoría de ciudadanos apoye a un ultranacionalista como primer ministro?

R: India ha sido durante siglos una república muy tolerante y compasiva, y esta es una fase muy extraña y que está fuera de lugar. Parece que hay una tendencia dominante y prevalente hoy: el comportamiento ultranacionalista y radicalizado de la sociedad india, pero creo que no forma parte de nuestra naturaleza.

P: ¿No se ha explicado bien a Gandhi en las escuelas?

R: Creo que el problema es que enseñamos a Gandhi de una forma muy teórica y no la aplicación y la importancia de su ideología. Estamos demasiado centrados en adorar al símbolo, al individuo, más que en la práctica de la ideología o la filosofía por la que esa persona se hizo grande. Hay un grupo de gente que cree que Gandhi se ha vuelto irrelevante, que ya no importa más, porque solo consideramos al individuo y no la ideología.

P: Gandhi buscaba eliminar la discriminación entre castas pero sin eliminar el sistema de castas. ¿Cree que hoy en día es posible eliminar esa discriminación sin suprimir el sistema de castas?

R: Creo que el gran fracaso que él mismo habría aceptado fue su incapacidad para liberar a la sociedad india de los prejuicios de casta y la opresión que forma parte de nuestra cultura. Él estaría muy preocupado sobre su predominio actualmente.

P: ¿Qué significa para usted ser el bisnieto de una personalidad histórica de tal calibre?

R: Es un gran orgullo ser el bisnieto y el destinatario de un legado tan glorioso, pero eso también conlleva una responsabilidad de la que soy realmente consciente.

P: Con su familia, ¿transmitía Gandhi los mismos valores que practicaba en la política?

R: Sí, porque no había dos ideologías o creencias separadas en él. Su ideología era el centro y su vida se guiaba por ella. Así que no había ideología política ni ideología privada. Todo era uno y esa es el la forma ideal de vivir y existir, de otra forma todo se convierte en hipocresía.