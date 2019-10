Me hubiera gustado que 'Tuca' me dirigiera: Jonathan Orozco

El capitán de Santos Laguna, Jonatha Orozco, habló durante una entrevista sobre lo complicado que fue para él y la afición de Torreón iniciar una relación tras haber pertenecido a un equipo con el que se tiene gran rivalidad, Rayados.

El también portero de la Selección mexicana habló para Grupo Reforma, donde elogió la institución guerrera y su área de Inteligencia deportiva, asegurando que son los pioneros en esta rama en la que destacan por sus atinadas contrataciones y la manera en la miden quién llega, exponiendo el caso de su director técnico, Guillermo Almada, a quién asegura llevaban dos años siguiendo su trabajo de cerca.

“Se está jugando a la idea de lo que el profe quiere, al principio fue un poco complicado adaptarnos a la idea que él tenía porque no estábamos tan acostumbrados en México a estar con tanta intensidad, poco a poco fuimos agarrando el ritmo y la forma de lo que él quería, y el equipo empezó a entender que era lo que quería y eso nos está redituando”, comentó respecto a Almada.

Además, destacó que la ideología de “ganar sirviendo” ha ayudado a que el plantel sea elegido no sólo por la calidad del jugador, sino también por la persona.

Respecto a su llegada al club lagunero, el regiomontano admitió que tanto para él como para los aficionados fue difícil acoplarse, pero ahora su trabajo ha logrado cambiar los abucheos por los aplausos.

“Venía del archirrival digámoslo así, de haber jugado muchos partidos en contra, muchas finales, haber ganado algunas, perder una que otra, y obviamente la gente no sabía que uno iba con el profesionalismo, con la idea de ganar, de hacer las cosas bien, de aportar lo que a mí me había dado el futbol en Rayados y no lo entendían de esa manera, es de Rayados y por eso no lo queremos(...)”, relata.

Para Orozco, Monterrey y Santos Laguna son dos grandes instituciones, sin embargo, en su exequipo hubo situaciones que lo hicieron sentir ‘ciclado y que ya no era lo mismo”, por lo que entendió que quizá para el cuerpo técnico del entonces entrenador, Antonio Mohamed, no era de su agrado, pero asegura que nunca tuvo una diferencia con él.

“Soy Rayado, toda mi vida lo voy a ser. La gente de Torreón sabe que estoy más que comprometido y entregado a la institución, al ganar sirviendo, me han enseñado demasiado, y me ha ayudado bastante en la maduración, no sólo como futbolista también como persona; me encantaría algún día si se puede (volver a Rayados) , sería lo más bonito que pudiera pasar en mi carrera pero en estos momentos soy feliz aquí en Torreón”, expresó.

Habla de los Tigres de la UANL

Jonathan también fue cuestionado sobre qué pensaba del argentino Nahuel Guzmán, portero de Tigres, a lo que el santista respondió:

“Es un arquerazo en todos los sentidos(...) me identifico en la forma, en el sistema de juego, en jugar con los pies, uno observa y aprende también de los compañeros”

Respecto al rumor de que Ricardo "Tuca" Ferretti alguna vez estuvo interesado en que él fuera el portero de Tigres, Orozco admitió que le habría gustado ser dirigido por el técnico brasileño.

“Me hubiera encantado que Tuca me dirigiera, no me veo yo como tigre (...), mi mamá me llevaba al estadio de Tigres, pero cuando empecé a jugar en las fuerzas básicas del Monterrey (10 años) ahí empecé a ser rayado”. dijo.

El portero del actual líder del Torneo Apertura 2019 compartió que desde que era niño supo que había nacido para dedicarse a esto.

“El futbol a mi ni me llamaba la atención, pero cuando empiezo de portero digo ‘esto es lo mío’, le dije a mis tíos ‘yo nací para hacer esto’, y lo descubrí, lo fui puliendo y ellos me apoyaron y eso fue parte del éxito”, dijo.