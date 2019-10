Bloquean crucero por falta de agua en Torreón

Habitantes de la colonia Nueva Aurora de Torreón se manifestaron hoy miércoles por la mañana en la zona Centro de la ciudad, reclamaron por falta de agua en su sector.

Fueron alrededor de 50 personas de la colonia Nueva Aurora las que alrededor de las 08:30 horas bloquearon el cruce de calzada Colón y bulevar Revolución, con pancartas en manos reclamaron por supuesta falta de agua desde hace una semana.

Señalaron que, a pesar de tener pagos actualizados de sus recibos, han recibido "sólo aire" en sus llaves de paso domésticas, por lo que tomaron la determinación de manifestarse para llamar la atención del Simas Torreón.

"Lo crítico ahorita es de una semana, no tenemos ni gota de agua y es en toda la colonia, entonces ellos se comprometieron ahorita a solucionar hoy... Si no lo hacen, mañana (jueves) nos vamos a manifestar otra vez y no nos vamos a quitar", reclamó la señora Bertha Campos.

Por su parte, el Simas Torreón informó que la causa de la falta de agua en la colonia Nueva Aurora fue un "breve mantenimiento" de la bomba número 50 de la colonia Zacatecas, por lo que se contempla que este miércoles se normalice el servicio de agua potable.

Informaron también que desde el lunes 23 de septiembre a la fecha, el Call Center del sistema solamente recibió cinco llamadas del sector por falta de servicio, mismas que "han sido atendidas".

Para las 10:00 horas de este mismo miércoles, el bloqueo de los vecinos en Colón y Revolución se había retirado sin incidencias mayores.