Aseguran que Kylie Jenner y Travis Scott están separados

Kylie Jenner y Travis Scott podrían haberse separado, o al menos se dieron un tiempo de descanso tras 2 años de relación.

Según el portal TMZ, fuentes allegadas a la pareja, indicaron que Jenner y Scott no han estado juntos públicamente desde que su documental Look Mom, I Can Fly se estrenó el 27 de agosto.

“Estuvieron allí como una familia… con la bebé Stormi, pero desde entonces las cosas se han enfriado”, aseguró la fuente al portal.

De acuerdo a la publicación, la empresaria y el rapero, han intentado hacer que las cosas funcionen entre ellos, sin embargo, decidieron tomar distancia debido a problemas de confianza.

Es por ello, que Scott no asistió este lunes a la boda de Justin y Hailey Bieber junto a la madre de su hija.

Cabe señalar, que la protagonista de Keeping Up With The Kardashian, no ha publicado nada con Travis desde el 10 de septiembre.



Esta no es la primera vez que la estrella de reality y el músico se ven envueltos en el mismo escándalo, pues han tomado breaks en el pasado y lograron solucionarlo. Durante este año, habían tenido una crisis de pareja cuando la menor de las Jenner acusó a Scott de engañarla tras encontrar “evidencia” en su celular en febrero.

Sin embargo, para abril, se habían reconciliado tras un viaje, según informó una fuente a E!.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.