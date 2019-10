'Jefe policiaco no es toda la corporación', consideran IP y alcalde

En lo que es la segunda vez que Primo Francisco García Cervantes se "ausenta" de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en los casi dos años de la actual administración municipal, empresarios afirman que "nos enteramos por los medios de comunicación su ausencia, aunque según la información oficial, no ha dejado el cargo, es sólo un permiso".

Pero de cierto, tanto el presidente del Centro Empresarial de la Laguna, Fernando Menéndez Cuéllar como el de la Cámara de Comercio de Torreón, Luis Jorge Cuerda y del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, CLIP, Rogelio Barrios Cázares, desconocen desde cuándo, el jefe policiaco se fue de la corporación y tampoco saben cuándo regresará y quién está al frente de la dependencia encargada de la seguridad de Torreón.

Antes de que este lunes, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, hiciera público que el jefe policiaco no estaba al frente de la DSPM tras haber solicitado licencia, los rumores al respecto proliferaban entre los mismos policías.

Para el presidente de la Canacoto, "el jefe policiaco no es toda la corporación y no tiene por qué afectar su ausencia, porque tampoco va a las reuniones de seguridad".

Fernando Menéndez dijo por su parte que "sólo es un permiso".

Rogelio Barrios destaca lo mismo, al indicar que "sólo unos días, será su ausencia y no es que nosotros seamos tolerantes con los permisos del jefe policiaco, pero no nos han dicho que se va en definitiva".

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que el director de Seguridad Pública Municipal, Primo Francisco García, regresará a su puesto como director de la corporación, esto luego de que en días anteriores se le concedió una licencia para ausentarse de sus labores por motivos "personales".

Zermeño Infante aclaró ayer los motivos que lo llevaron a separarse temporalmente de su cargo, pidió que se eviten especulaciones sobre dicha situación, además de que garantizó que en ningún momento se afectó la operatividad de la Policía Preventiva, pues se trata de una labor que "no depende de una sola persona".

"No se ha ido, pidió una licencia para arreglar sus asuntos, como ustedes saben él es policía federal y ahora que la Policía Federal se integra a la Guardia Nacional, pues él tiene más de 35 años trabajando ahí, obviamente sus derechos laborales, su pensión, etcétera, pues tiene que arreglarlo administrativamente, esta semana se reincorpora... son temas, hombre que nos interesan a todos, la seguridad pública no depende de una sola persona, es una corporación, hay políticas, hay lineamientos, hay operativos, él sigue incluso al pendiente, aunque no está cobrando porque pidió licencia, pero está al pendiente de todas las cosas, yo espero que esta semana arregle administrativamente sus temas en México para que ya pueda reintegrarse y dejar atrás la licencia".

El alcalde dijo que durante todo el tiempo que se encuentre ausente, Primo García ha dejado a cargo a una persona capacitada para el puesto.

"Es el director de operativos, el Comandante 'Lima' el que está al frente... en este momento, encargado del despacho, Gerardo López", finalizó.

Cabe recordar que es la segunda vez que el funcionario solicita licencia de su puesto para atender asuntos con la Policía Federal, la primera ocasión ocurrió en el año 2018 y durante la primera administración municipal de Jorge Zermeño, regresó hasta el actual gobierno en el mes de febrero.