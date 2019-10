Apoya vicepresidenta de Costa Rica la política migratoria con EUA

La primera vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, abogó este martes en Washington por una política migratoria pensada desde los países de origen y no restrictiva para abordar la realidad de Centroamérica.

"Costa Rica es un lugar de paso, primero, pero Costa Rica es un país receptor, no somos emisores netos de migrantes, lo cual no quiere decir que no hay costarricenses que buscan oportunidades en otros países, pero en general recibimos muchos más migrantes que los migrantes que salen", declaró Campbell.

De visita en Washington, invitada a exponer ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el sistema médico de su país, Campbell, la primera vicepresidenta afrodescendiente de América Latina, puntualizó que lo que sucede en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) los impacta.

"Lo que pasa en el Triángulo Norte tiene un impacto en Costa Rica, porque entre más se cierran las oportunidades en el norte y no se desarrollen los países, la gente mira necesariamente al sur", agregó la funcionaria, quien apuntó que en el último año "aumentaron las solicitudes de refugio" en su país.

Sin embargo, indicó que no han recibido "ninguna oferta" de Estados Unidos para sumarse a los acuerdos migratorios como los suscritos en los últimos meses con los países del Triángulo Norte, e insistió en que son receptores de inmigrantes.

En ese contexto, Campbell dijo que su país ve "con muy buenos ojos" el Plan de desarrollo integral que lidera México con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para atender el problema migratorio junto a El Salvador, Guatemala y Honduras.

Costa Rica