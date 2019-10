Buscan reasentar a refugiados

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que quiere reasentar en Siria, en una zona que Ankara aspira a controlar, a dos millones de refugiados sirios de los 3,6 que acoge actualmente Turquía.

El reasentamiento de refugiados sirios tendría lugar en la denominada "zona segura", una franja de territorio en el norte de Siria, a lo largo de la frontera con Turquía, sobre la que el Gobierno turco negocia con Washington para ponerla bajo su control.

"No tenemos un solo día que perder. O (en el caso de que EUA no responda positivamente a la aspiración turca) no tendremos más remedio que ir por nuestra cuenta", subrayó Erdogan.

"Planeamos reasentar a dos millones de personas en un área segura a 30 kilómetros de profundidad (desde la frontera turca). Nuestro proyecto está listo", añadió el jefe del Estado en un discurso televisado ante la Asamblea General en Ankara.

Fuerzas estadounidenses y turcas empezaron a realizar patrullas conjuntas en la "zona segura" a principios de septiembre, pero hasta ahora la cooperación no ha llevado a la operación militar que Ankara exige desde hace semanas para lograr su objetivo, por lo que ha amenazado de forma reiterada con actuar unilateralmente.

Esta región en el noreste de Siria está controlada por las autoridades kurdosirias, que Turquía considera "terroristas" por sus supuestos vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda activa en Turquía.

"Compartimos nuestro plan con los jefes de Estado en conversaciones bilaterales en la ONU. Comenzaremos este proyecto con apoyo internacional después de salvar a la región de la invasión terrorista", señaló Erdogan.

El plan turco