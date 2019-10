'Míchel', técnico de Pumas, confía en erradicar el grito

El español Miguel González "Míchel", técnico de Pumas, confió que la gente entenderá que no sirve de nada insultar a los jugadores con gritos discriminatorios, ya que es algo que puede afectar al futbol mexicano.

Hace algunas semanas el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, explicó que existe un plan para terminar con esta situación, dado el endurecimiento que hay en los castigos en el nuevo Código Disciplinario de la FIFA, sobre todo porque la selección mexicana ha recibido 14 multas económicas por esta situación.

Las sanciones estipuladas en este código son aplicar multas, prohibiciones de jugar en otros estadios, deducción de puntos, pérdida de partidos, jugar sin espectadores, así como la expulsión de un torneo o competencia, además que en el caso de los clubes, pueden perder la categoría y descender a una inferior.

Dicha situación podría afectar el camino del equipo mexicano hacia la Copa del Mundo Catar 2022, en caso de que se dé en la eliminatoria.

"Esperemos que la gente tome conciencia, el futbol es una fiesta y aunque griten o insulten no sirven de nada", dijo en conferencia de prensa.

Manifestó que personalmente "en España ha pasado mucho y no creo que el futbol sea homofóbico o racista, los gritos que se dan en el futbol afortunadamente están desapareciendo".

"Yo he sufrido en mi país durante mucho tiempo, era divertido, gracioso ir al estadio a gritarme maricón, es algo que afortunadamente ya no sucede. Son personas que no tienen nada que hacer, como los que se esconden en redes sociales a insultar", apuntó.

Por otra parte, de cara al duelo de esta nochefrente al Atlético San Luis dentro de la Copa MX, destacó que su objetivo es salir con el triunfo para seguir en esta competencia.

"El partido de San Luis lo planeamos con la misma intención que el de Chivas, queremos seguir en la copa, nos interesa, vamos a presentar un equipo con cuatro o cinco que jugaron el otro día", sentenció.

La escuadra "auriazul" y el cuadro potosino se verán las caras en el estadio Alfonso Lastras a las 21:00 horas.