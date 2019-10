Justifica Hacienda caída de los ingresos

La desaceleración de la actividad económica y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) provocó la caída de los ingresos entre enero y agosto de este año, precisó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

Entrevistado al término de su participación en el México Summit "The road ahead", organizado por le revista The Economist, dijo que lo recaudación va en línea con lo programado, en particular, el ingreso bruto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) "va como lo habíamos planeado".

El encargado de las finanzas públicas del país apuntó que se encontraron devoluciones de IVA de años anteriores que se habían acumulado, por un monto alrededor de 40 mil millones de pesos.

"Lo que hicimos fue regresar los impuestos que se les debía a los contribuyentes y pagar la mayor parte de las facturas que se nos habían quedado de años anteriores", añadió el funcionario federal.

La Secretaría de Hacienda informó la víspera que entre enero y agosto de este año los ingresos presupuestarios del sector público bajaron 2.1 por ciento anual, y a su interior, los ingresos petroleros cayeron 19.7 por ciento; mientras los tributarios reportaron un alza de 2.5 por ciento.

No obstante, dentro de los ingresos tributarios, el Impuesto sobre la Renta (ISR) retrocedió 0.4 por ciento y el IVA cayó 2.9 por ciento, lo que es compensado por el aumento de los Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 32.8 por ciento.

En su exposición, Herrera Gutiérrez ratificó que no habrá nuevos impuestos ni aumentarán los ya existentes en los primeros tres años de esta administración, como se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien la estructura tributaria no cambiará en este trienio se tiene que repensar cuál será la que requerirá el país de 2022 en adelante, pues debe tener dos características: recaudar más y mejorar la equidad.

Resaltó que en un contexto de tensiones internacionales y desaceleración global, "México está en una mucho mejor posición que un número importante de países", entre otras cosas por la posible ratificación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sobre el cual "me siento optimista".

Además, por la confianza que tienen los inversionistas en México, reflejado en la demanda que tuvo la reciente emisión de bonos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Subrayó que la emisión era por hasta 17 mil millones de dólares y se demandaron 38 mil millones de dólares, es decir, cinco veces más, y esta opinión de los inversionistas brinda una idea de la solidez de la empresa petrolera.