'Costará' hasta 42 mil pesos tala sin permiso

Una multa de entre 5 y 10 mil pesos -en promedio- aplicada a criterio por parte de las autoridades municipales, pueden pagar particulares por talar un árbol afuera de su casa sin permiso del ayuntamiento de Torreón. El permiso es gratis pero 90% de las solicitudes no proceden.

No obstante, dependiendo el caso, la sanción por tala sin permiso podría llegar a superar los 42 mil pesos, pues la multa aplicable es de hasta 500 UMAS, confirmó el director de Medio Ambiente y Ecología del municipio de Torreón, Felipe Vallejo.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la legislación vigente. El valor de la UMA era en 2016 de 73 pesos. En 2019 es de 84.49 pesos.

La multa se aplica a criterio de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, según el grado de afectación o daño.

El director de la dependencia dijo que para evitar inconvenientes, la ciudadanía debe solicitar un permiso de tala en esta dependencia, siempre que esté justificada.

Tras la solicitud, la Dirección manda personal a realizar una inspección para la valoración del árbol "lo cual no significa una autorización o que proceda la tala, ya que primero se tiene que verificar que en efecto sea una necesidad retirar el árbol", explicó el director.

Una razón sería que el árbol esté ocasionando daños a la vivienda o a la vía pública o que se encuentra en condiciones a punto de caer, por mencionar algunas razones.

"Pero el 90% de las solicitudes de tala en realidad no procede, porque no son por necesidad sino que se deben únicamente a capricho de los propietarios, básicamente porque ya no les gustó el árbol que tienen", dijo el director.

Recordó que los permisos y multas aplican siempre que se encuentre el árbol en el exterior de la vivienda, en la banqueta, y no así los que se encuentren dentro de una propiedad.