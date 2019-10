'PIB per cápita debe crecer 3 %'

Si los países de Latinoamérica no crecen al tres por ciento anual per cápita no se reducirá la desigualdad en medio punto y la pobreza no se reducirá, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El problema es que desde 2015 la reducción de la pobreza va muy lento, así como la desigualdad, la cual debiera reducirse al menos medio punto. Durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la funcionaria explicó que en la región hay grandes brechas entre indígenas, jóvenes y mujeres, con respecto a los hombres o la población rural. Expuso que en Latinoamérica el 42% de las personas ocupadas reciben ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales. Además de que la proporción de ocupados con ingresos laborales promedio inferiores al salario mínimo nacional es más elevada entre las mujeres, los jóvenes y especialmente mujeres jóvenes. Por ello dijo que los gobiernos debieran trabajar en torno a cuatro ejes: sistemas de protección social universales e integrales; políticas de inclusión social y laboral; institucionalidad social y cooperación e integración regional.