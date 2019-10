Ante Tigres, podemos jugar mejor: Mathéus Dória

Los Guerreros del Santos Laguna comenzaron ayer su preparación rumbo al compromiso de la cabalística jornada 13 en la Liga MX, en la que les corresponde visitar a los Tigres de Nuevo León, en el estadio Universitario, conocido como "El Volcán".

El equipo de Guillermo Almada se mantiene como líder de la tabla general, pero no está cómodo, luego de la derrota sufrida ante los Pumas en Ciudad Universitaria, por lo que buscarán recuperar esos puntos, ante otros felinos, que suelen ser peligrosos en su madriguera. Para ello, el plantel Albiverde entrenó ayer en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, trabajando con el sello de Almada, de manera muy intensa y dinámica, por igual los jugadores de campo y los guardametas, solamente con las ausencias de Gerardo Arteaga y Adrián Lozano, quienes atienden la convocatoria de la selección mexicana de futbol.

A propósito de la derrota ante los Pumas, la segunda que sufren los Guerreros durante el actual torneo, el zaguero brasileño Mathéus Doria expuso ante los representantes de los medios de comunicación, una vez culminado el entrenamiento de ayer: "sabemos que podemos jugar mejor, a nadie le gustó la derrota frente a Pumas porque tuvimos la chance de tomar ventaja en el primer lugar, pero hay que seguir trabajando y pensar en Tigres, tenemos otra oportunidad de ganar, pensando en hacer un buen partido", señaló.

El exfutbolista del Olympique de Marsella, analizó el rendimiento de los Guerreros en su visita a la capital del país, encontrando puntos a corregir, si es que desean conseguir una nueva victoria ante los Tigres en San Nicolás de los Garza: "sabemos que cometimos errores, algo que no podemos seguir permitiendo. Es fundamental terminar los partidos con la portería en cero, ahora tenemos una semana de cuatro días para trabajar, recordando que tuvimos tres partidos en una semana, la idea es trabajar para entrar con todo ante Tigres", advirtió.

Sabiendo que los Tigres llegarán a este partido, inspirados por la victoria conseguida ante Rayados en su derbi regiomontano, Dória prefiere concentrarse en las virtudes con las que cuenta Santos y confía en que les bastarán para seguir en lo más alto de la tabla general, mostrando ambición deportiva: "un equipo que piensa terminar en primero y quiere ser campeón, tiene que buscar siempre la victoria, como hacemos en cada partido desde el minuto uno. Ellos (Tigres) ganaron confianza con la victoria ante Monterrey y nosotros la debemos tener porque seguimos de líderes, tenemos que buscar todos los puntos en Monterrey", adelantó el amazónico.

Matheus no adelanta vísperas y prefiere ir paso a paso con los Guerreros, quienes están cerca de garantizar su boleto a la liguilla, pero mientras no lo tengan asegurado, deben seguir buscando las victorias que les permitan estar más tranquilos en la cima: "tenemos que ir partido a partido, no pensamos en liguilla porque estamos mentalizados en el duelo frente a Tigres. Lo más importante es encarar este partido como una final, y así seguiremos en lo que resta del torneo", dijo.

Finalmente, el zaguero de los Guerreros está consciente de la peligrosidad de André Pierre - Gignac, el referente en el ataque de los Tigres, a quien conoce desde tiempo atrás: "es un delantero muy bueno, al que no le puedes dejar espacios, es mi amigo, jugué con él en Marsella, no le puedes dar dos metros porque la pone adentro de la portería, tiene mucha calidad y ya sabemos, tenemos que estar atentos y cerca de él", concluyó.