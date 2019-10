Detectan irregularidades en cheques municipales

En la revisión de las cuentas públicas de 11 municipios, cuya primera lectura a los respectivos dictámenes se dio el pasado martes en el Congreso, se detectaron irregularidades relacionadas con los organismos descentralizados.

Es el caso del municipio de Canatlán, donde se hicieron observaciones al Sistema de Aguas, "existe una posible desviación de recursos públicos con fines distintos a lo que se proyectó. Una de las anomalías es que se hacen cheques a nombre del director sin justificación alguna y sin motivo, no hay pólizas, no hay facturas, no hay nada", adelantó el diputado Gerardo Villarreal.

Expuso que esto se trata de una irregularidad "grave" que tendrá que explicar la autoridad responsable en su momento, en el periodo que se les da para la solventación de observaciones.

Refirió que en el municipio de Canatlán se hicieron observaciones superiores a los dos millones de pesos, tan sólo en el organismo de agua, "las observaciones son más altas en los organismos descentralizados que en las propias cuentas públicas de los municipios", mencionó.

Adelantó que en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública hubo votos en contra, por lo que es posible que no se apruebe esta cuenta pública en el Pleno.

En la sesión del martes se hizo la primera lectura de los dictámenes de 10 municipios.