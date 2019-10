Atienden problemas de niños vulnerables en Gómez Palacio

Casos de omisión de cuidados y violencia intrafamiliar son los que se atienden con mayor frecuencia en el Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentra en el interior del parque La Esperanza de esta ciudad.

De acuerdo con información del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el personal de esta institución se encarga de brindar seguimiento a los casos y actúa como defensor de oficio, además de asumir el papel de dar cuidados y acompañamiento a los menores que son víctimas de dichas conductas.

Además, canaliza los casos que se conocen a través del propio DIF respecto de menores de 18 años que hayan sido afectados por dichos ilícitos.

El Centro de Justicia se creó por iniciativa del DIF estatal, cuya presidenta, Elvira Barrantes de Aispuro reconoció la necesidad de contar con una institución con el espacio y las condiciones más apropiadas para brindar atención a los menores que son víctimas de violencia y otros ilícitos.

Sin embargo, la operación del Centro está a cargo del personal de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), entre agentes del Ministerio Público, médicos legistas, peritos, entre otros.

Existe la coordinación necesaria entre estas dos instancias, para atender los casos que se presentan, de manera que tengan un desarrollo adecuado hasta sancionar dichas conductas en apego al respeto a los derechos de los menores.

No obstante, no todos los casos que se denuncian son sujetos a integrar una carpeta de investigación, ya que en algunos se ha llegado a comprobar que no había tal ilícito o bien, se trató de un descuido involuntario.

"No todo lo que se presenta llega a convertirse en una carpeta de investigación, hay cosas que se pueden arreglar de alguna forma, mediante la conciliación entre las partes involucradas, después de todo nuestra principal función es mantener a la familia unida", señaló la directora del DIF estatal, Rocío Manzano, pues ante todo, la institución debe vigilar que se agoten todas las posibilidades de que no se haya cometido ningún delito para ello.