Arranca el HackaTec en el ITL Torreón

Este martes 01 de octubre en punto de las 18:00 horas, dio arranque al HackaTec, maratón de desarrollo web con duración de 48 horas, iniciando con las actividades del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) Etapa Regional Zona II.

Participan diez Institutos Tecnológicos teniendo como sede el Instituto Tecnológico de La Laguna, perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM). Los diferentes equipos multidisciplinarios deberán desarrollar en 48 horas un reto establecido y proponer soluciones innovadoras.

Los Tecnológicos participantes son: Durango, La Laguna, Matamoros, Nuevo León, Piedras Negras, Jerez, Acuña, I.T. Superior de Fresnillo, I.T. Superior de La Región de los Llanos y el I.T. Superior de San Pedro de las Colonias.

Las autoridades presentes en la inauguración del HackaTec fueron: la Dra. Erika Alejandra Meraz Salazar, coordinadora regional del ENEIT del TecNM; el M.E. Jesús Alberto Becerra Cervantes, coordinador regional del ENEIT del TecNM y el M.C. José Luis Zapata Dávila, director del Instituto Tecnológico de La Laguna y anfitrión del evento.

“En vez de considerarlo una competencia, disfrútenla, ya son ganadores por estar aquí representando a su institución” declaró en su mensaje de bienvenida el M.C. José Luis Zapata, además de invitarlos a encontrarse atentos a los planteamientos de los retos que se les impongan en la competencia y poner todos sus esfuerzos.

Posteriormente declaró oficialmente inaugurado el HackaTec 2019, en su etapa regional Zona Norte II.

Las propuestas deben de ser inéditas, que den solución a la problemática planteada y ser desarrolladas durante las 48 horas que dure el HackaTec. La propuesta podrá ser un proceso, app, software, hardware o híbrido que presente una solución a la problemática planteada acompañada del modelo de negocios.

Solamente los tres mejores proyectos pasarán a la etapa nacional que se desarrollará en el ENEIT Nacional en el Instituto Tecnológico de Fresnillo.

A la par se efectuó la reunión informativa de estudiantes y asesores participantes, previo a la ceremonia de inauguración a desarrollarse el miércoles en punto de las 9:00am en la Plaza Cívica del Instituto Tecnológico de La Laguna.