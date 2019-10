Vela no puede volver cuando quiera: Gerardo Martino

Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional Mexicana, dio lo que podría decirse, son las recomendaciones que daría al futbol mexicano para crecer.

En entrevista con TUDN, el "Tata" entre otros puntos, dijo que el vivir en México es algo fundamental para compenetrarse tanto con su gente como con su futbol.

Aceptó que ser técnico de selección podría ser aburrido, como lo dijo Gustavo Matosas, pero que se ha acostumbrado a trabajar el día a día en la oficina. Asumió que ha tenido buenas charlas con gente de futbol como Víctor Manuel Vucetich.

Por otro lado, le encantó la claridad de Carlos Vela, aunque le advirtió sobre su futuro. Aceptó que el futbol mexicano debe de competir para crecer. Y dio sus puntos de vista sobre temas específicos:

CARLOS VELA. "Me encanta la claridad de Vela, es un tipo directo y claro. Él tiene muy firme su postura y sus prioridades y está bien, quizá algún día cambie de opinión, pero no va a ser tampoco cuando él quiera".

LA DISCIPLINA. "Los tiempos libre son tiempos libres. Pero los jugadores deben saber que están en una Selección y uno no se puede hacer cargo de todo. Si hay alguien que hace algo que es no es correcto y nadie se da cuenta, perfecto… Pero si te sale mal debes pagar las consecuencias. Y a mí no me pagaron parta estar con un silbato".

LOS ESTILOS. "He jugado con diferentes estilos en diferentes equipos. Pero es un salto demasiado grande jugar siempre contra los de la zona [Concacaf] y después ir contra Alemania, pero hay que achicar ese margen de error".

EL NEGOCIO. "Hay que tratar de que el negocio no sea todo en el futbol, o que el futbol sea poco. A nivel Mundial se ve mucho más el negocio. Hay que saber equilibrar".

EL CRECIMIENTO. "SI tenemos a nueve extranjeros por equipo, para qué trabajamos con los juveniles. Si hay desarrollo juvenil a todos les irá mejor".

ORGANIZACIÓN. "Debemos de sentarnos a armar el calendario del torneo y de la Selección, el presidente de la Liga, de la FMF, jugadores, presidentes, televisoras. Un calendario bien armado ayuda mucho, pero lo esencial es tener un buen equipo y buenos futbolistas".

EUROPEOS. "Espero que muchos más futbolistas mexicanos se vayan a Europa, pero hay que ver cómo se van. En México hay que ver que los chicos se vayan, pero no demasiado pronto, como el caso de Diego [Lainez] que quizá con un poco tiempo más en México tendría más tiempo en Selección. En Argentina hay necesidad de que se vayan, en México no la hay, pero ojalá no se vayan demasiado tarde".