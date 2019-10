Aseguran que José José murió en un hospicio

Luego de darse a conocer la muerte de José José en pasado sábado 28 de septiembre, su hija Sarita había detallado que su padre falleció en el hospital, sin embargo, ha trascendido que el "Príncipe de la Canción" perdió la vida en un hospicio.

La información fue dada a conocer por la compositora y amiga de José José, Lolita de la Colina, para el programa Ventaneando, afirmando que el cantante terminó sus días en el hospicio Vitas de la Universidad de Miami

"Lo ayudan a morir en paz. Tengo entendido que le inyectan Valium para sedarlo y que se vaya lo más tranquilo posible, y pues, asumiendo esto que haya sido el sábado, pero esto lo más reciente que tengo de información", detalla De la Colina luego de que un amigo cercana a ella que trabaja en la dicha universidad le diera la noticia.

Tal noticia impactó a los otros hijos de José José, Marysol y José Joel.

“La niña llegó a la mala por su papá. Mi papá no tenía por qué aguantar ese vuelo de México a Miami; estaba tranquilo, contento, y llega esta niña a decirle no sé qué cosas al oído. Y no sé qué le dijo que mi papá, como pudo, se levantó y dijo ‘Me tengo que ir'”, arremetió José Joel, hijo mayor del cantante, contra Sarita.

Por su parte, Marysol no pudo resistir el llanto al escuchar que el cantante murió en una casa de retiro.

“Yo exijo justicia. Tengo que ver el cuerpo de mi padre, y ahorita que dices eso…[…] Yo no me voy de aquí hasta ver el cuerpo y saber en qué condiciones murió”, dijo Marysol antes de que se le quebrara la voz”.