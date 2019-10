Primo García regresará a DSPM Torreón: Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó hoy martes que el director de Seguridad Pública Municipal, Primo Francisco García, regresará a su puesto como director de la corporación, esto luego de que en días anteriores se le concedió una licencia para ausentarse de sus labores por motivos "personales".

Zermeño Infante aclaró este martes los motivos que lo llevaron a separarse temporalmente de su cargo, pidió que se eviten especulaciones sobre dicha situación, además de que garantizó que en ningún momento se afectó la operatividad de la Policía Preventiva pues se trata de una labor que "no depende de una sola persona".

"No se ha ido, pidió una licencia para arreglar sus asuntos, como ustedes saben él es policía federal y ahora que la Policía Federal se integra a la Guardia Nacional, pues él tiene más de 35 años trabajando ahí, obviamente sus derechos laborales, su pensión, etcétera, pues tiene que arreglarlo administrativamente, ésta semana se reincorpora... son temas, hombre que nos interesan a todos, la seguridad pública no depende de una sola persona, es una corporación, hay políticas, hay lineamientos, hay operativos, él sigue incluso al pendiente, aunque no está cobrando porque pidió licencia, pero está al pendiente de todas las cosas, yo espero que esta semana arregle administrativamente sus temas en México para que ya pueda reintegrarse y dejar atrás la licencia".

El alcalde dijo que durante todo el tiempo que se encuentre ausente Primo García se ha dejado a cargo a una persona capacitada para el puesto. "Es el director de operativos, es Comandante 'Lima' es el que está al frente de los... en este momento encargado del despacho, Gerardo López", finalizó.