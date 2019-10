‘La Roca’ regresa a la WWE

Johnson es uno de los actores más activos de Hollywood, pero eso no significa que esté demasiado ocupado para volver a sus raíces de lucha para ayudar a la WWE de vez en cuando.

Por lo que este viernes 4 de octubre, “La Roca” hará su debut en Smackdown en vivo por Fox EUA.

Así lo anunció a través de un tuit en donde compartió la noticia con sus admiradores.

“Finalmente...vuelvo a casa a mi universo @WWE. Este viernes por la noche, volveré para nuestro debut de SMACKDOWN! LIVE en @FOXTV. No hay un título más grande que #thepeopleschamp. Y no hay lugar como el hogar”, escribió el actor.

FINALLY...I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show #IfYaSmell #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH