Se enfrentan Pati Chapoy y María Celeste sobre entrevista a Sarita

La muerte de José José ha generado gran polémica por el hermetismo que se ha mantenido respecto al funeral y en dónde quedarán los restos del cantante.

La falta de información ha generado que las entrevistas que dio Sarita Sosa en Estados Unidos sean cuestionadas en México.

Y ayer, en la emisión de Ventaneando, Daniel Bisogno y Pati Chapoy tuvieron un encontronazo con la periodista María Celeste, del programa Al Rojo Vivo de Telemundo, a quien la hija menor de José José, le ofreciera una entrevista exclusiva un día después del fallecimiento de "El príncipe de la canción".

Pati Chapoy y Daniel Bisgono acusaron a María Celeste de haber pagado para que Sarita fuera a su programa, cosa que ella negó rotundamente.

"La pregunta es concreta: ¿le pagaron a Sarita para que fuera al programa?", cuestionó Chapoy a Celeste.

"Absolutamente no, no solamente no le pagamos, sino que ella tampoco pidió dinero contrario a lo que se ha dicho por ahí, estoy diciendo las cosas como son", contestó la periodista. Chapoy encaró a Celeste y le dijo que si le iba a dar réplica a José Joel y Marysol, los otros hijos de José José.

Celeste le informó que siempre estuvieron buscando a los otros hijos del astro de la música pero que nunca le habían contestado.

Por otro lado, Celeste puntualizó que no hizo ningún pacto con Sarita, luego de que Daniel insinuara que la entrevista fue a modo.

Por último, precisó que ella no defiende a Sarita ni es su portavoz, y que ella no le escondió ninguna información a México. "Puede que no les guste como yo entreviste, yo hice la entrevista de una forma como yo la hago, respetuosa ante el dolor", finalizó.