Descarta Onappafa decomiso de autos en operativos de Recaudación de Rentas

No habrá decomiso de autos "chuecos" en los operativos de Recaudación de Rentas del Estado, aseguró la coordinadora de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), María Esther Sotelo Aguirre.

La encargada regional del organismo civil, explicó que habló con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre este tema y sobre la posibilidad de regularización de vehículos de procedencia extranjera en Coahuila.

Sostuvo que en otra fecha diferente, también dialogó con el mandatario estatal, Miguel Ángel Riquelme Solís, y dijo que ambos coincidieron en que no habrá decomiso de autos chuecos.

López Obrador recibió la petición por escrito de regularización de vehículos de procedencia extranjera de modelo 2009 para abajo que ya circulan en México, y le dijo a Sotelo Aguirre que no hay acuerdo con el Estado para que éste comience a detener y decomisar dichas unidades.

Riquelme Solís le indicó por su parte que el gobierno del estado no procederá contra las clases sociales más vulnerables, a lo que María Esther interpreta que automóviles y camionetas americanos que sean de lujo o de modelos recientes sí podrían asegurarlos.

Coinciden