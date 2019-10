Tarde o temprano, Diego Lainez tendrá su oportunidad: Andrés Guardado

El volante mexicano Andrés Guardado señaló que la falta de disciplina táctica que tiene su compatriota Diego Lainez es la causa por la que ha tenido poca actividad con Real Betis.

"Era muy distraído tácticamente, el trabajo con Quique (Setien) como con (Joan Ferrer) Rubí le costaba entender donde quería el profe (el técnico) que estuviera cuando la pelota estaba en una posición u otra", explicó el jugador.

Sin embargo, aseguró que el ex elemento del América "ha ido evolucionando en su juego, ha ido aprendiendo muchas cosas tácticas que no traía".

"Su juventud lo lleva a tomar la pelota e intentar demostrar lo bueno que eres", declaró a la cadena ESPN.

Destacó el trabajo de Lainez y confió que en un periodo corto de tiempo podrá tener una mayor actividad, luego que solo suma 44 minutos en la temporada.

"Uno que lo ve entrenando todos los días, seguramente tarde o temprano se va a ganar una oportunidad y ahí es donde tendrá que demostrar que está preparado para eso", estableció.

Por otra parte, negó que su regreso al futbol de México se vaya a dar pronto, ya que para él ha sido complicado ganarse un sitio en el balompié de Europa.

"Al final pongo todo en una balanza y mi cabeza no me deja cambiar tan fácil algo que me ha costado a lo largo de los años acá, el respeto que tiene la gente por mí acá, la imagen que tengo acá, el haber sido capitán al llegar a un equipo como el Betis, con jugadores de mucha experiencia, de ser titular", acotó.

El cuatro veces mundialista aceptó que todo eso "me cuesta dejarlo, decir ¿por qué me voy a ir si estoy bien y todavía me siento protagonista y querido aquí?".

"Me gustaría quedarme aquí lo más posible y si es hasta el final de mi carrera pues, no sé si sea lo mejor o no, pero eso significaría que he mantenido la actividad, seguir sintiéndome querido, pero jugando, no me gustaría terminar mi carrera jugando futbol por ahí o en la banca", sentenció.