Dicen que sí lo traerán a México

La novela sobre la muerte de José José continúa. Ayer, los hijos mayores del cantante, José Joel y Marysol, seguían sin encontrar el cuerpo, y aunque el Universal informó que los restos ya eran velados en la funeraria Caballero Rivero, sucursal de Westchester, hasta el cierre de esta edición ningún familiar confirmó lo dicho.

Por su parte, Sara Sosa, se pronunció escuetamente sobre el lugar dónde están los restos de su padre e informó de los futuros homenajes, dejó claro que sí traerán al "Príncipe de la canción" a México.

La joven se volvió tendencia en redes sociales por no dar información sobre el paradero del cuerpo de su padre, ante eso, lanzó un comunicado donde aseguró que: "Nosotros no tenemos acceso al cuerpo.

Las leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Desafortunadamente, ni su esposa puede ver el cuerpo", explicó en un comunicado.

La hija menor del intérprete de Payaso, y 40 y 20 no ha dado a conocer información sobre los servicios funerarios, debido a que quiere hacer algo digno para despedir a su papá.

"Pueblo de México, lo llevaremos a México para que puedan despedirse de él, les garantizamos que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el silencio, hemos pasado un tiempo tan difícil y no se lo deseamos a nadie".

Pero esa explicación no tranquilizó a los seguidores del llamado "Príncipe de la canción", pues no sólo le llovió por no dar detalles del paradero del cuerpo del intérprete, Sara también fue criticada por decir que uno de los deseos que tuvo José José antes de morir fue que ella siguiera con su carrera de cantante. "Me tomó de la mano y me pidió que le prometiera que iba hacer mi carrera musical", aseguró.

Pero ante la duda que si realmente ella tiene una carrera dentro de la música, en su Instagram compartió un video en donde se le ve interpretando una canción religiosa, y es que al parecer sus tablas sobre el escenario han sido en la iglesia que acostumbra asistir.

"Desde hace muchos años estoy cantando en iglesias pero nunca he compartido nada.

Ha sido una experiencia hermosa servirle. Espero les ministre la canción tal como me ha ministrado...", escribió a lado del video.

A pesar de que esta publicación ya tiene más de 15 días arriba, la joven no pudo evitar los malos comentarios de la gente que se siente molesta por haber "escondido" a José José por lo menos un año y medio antes de su lamentable fallecimiento.

"Horrible ser humano, nunca tendrás el cariño de las personas", "Cantas horrible", "No porque tu papá sea el 'príncipe de la canción' significa que tú cantas...", "Predica con el ejemplo, esto es bastante hipócrita y te aseguro que Dios no te lo está tomando en cuenta por lo que estás haciendo, sea lo que sea y tengas tu propia versión de las cosas no te da el derecho de privar a los hijos de José a qué se despidan de él...", son algunos de los comentarios que la gente le está dejando a la hija menor del cantante.