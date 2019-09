Piden denunciar a funcionarios que coaccionen voto en Morena

Piden denunciar a diputados locales, federales, regidores o servidores de la Nación que traten de comprar el voto de la militancia en Morena. En la región Laguna, se han recibido ya dos quejas por este tema.

Eduardo García Reyes, coordinador del distrito 02 de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que el partido actualmente vive cambios en la dirigencia nacional, las estatales y distritales, por lo que han ocurrido muchos movimientos políticos y algunos rumores.

“Comunicamos a todos nuestros militantes que no se dejen engañar, que tengan mucho cuidado con actores políticos de índole municipal, estatal, diputados, regidores, servidores de la Nación, que por ahí están tratando de engañar induciendo el voto para estas reuniones, ofreciendo despensas, programas sociales, tinacos, ofreciendo dinero, entonces queremos decirle a nuestros militantes que no caigan en esa trampa, porque nuestro partido no contempla ese tipo de prácticas, al contrario, las detestamos”, expresó.

Señaló que recientemente hubo un castigo por parte de la comisión de Honestidad y Justicia para seis funcionarios del consejo nacional, entre los cuáles, están Hortencia Sánchez y Adolfo Villarreal Valladares, quienes fueron parte del proceso político que se vivió en Morena en 2019. Aseguró que ellos usurparon las funciones de la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky.

A nivel del estado de Durango, hay otros expedientes que se investigan de estas mismas personas. En este sentido, pidió que no haya, en este proceso, divisionismo ni pugnas internas, por lo que llamó a denunciar cualquier coacción de algún miembro de Morena para comprar el voto.