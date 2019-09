José Manuel Figueroa fue la celebridad invitada de ¿Quién es la Máscara?

Este fin de semana el eliminado de "¿Quién es la Máscara?" fue "Marciano" por ello tuvo que revelar su identidad.

Los pronósticos de los investigadores para este personaje fueron Kuno Becker, según Carlos Rivera, Consuelo Duval cree que es Alfredo "El Potro" Caballero, Juan Solo fue la apuesta del "Piojo" Herrera (invitado especial), Yuri considera que es Charlie Masón y José Manuel Figueroa por parte de Adrián Uribe.

Quien representó a "Marciano" en el show resultó ser el cantautor José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian.

El primer personaje en participar en este episodio de "¿Quién es la Máscara?" fue "Cebra", esta ocasión cantó "Mía" de Bad Bunny, poniendo a bailar a todos al ritmo del reggaetón.

En este capítulo los enmascarados llevaron un objeto de valor para ellos que ayudara a los investigadores a saber quiénes eran, "Cebra" portó un balón de futbol.

El invitado opinó que detrás del equino azul estaba el futbolista del América Giovanni dos Santos.

El segundo en la noche fue "Camaleón", la canción "This is Me", perteneciente a la banda sonora de The Greatest Showman, fue la elegida por el reptil para esta ocasión. El objeto que él llevó fue una guitarra la cual, según el disfrazado, fue su primer amor.

"Zorro" prefirió reinterpretar "Prometiste", de Pepe Aguilar, en un ritmo más movido que la canción original. Su objeto para complementar las pistas de este personaje fue una corona pues desde pequeña quería sentirse bella.

"Conejo" cerró el primer grupo de participantes interpretando "Te Hubieras Ido Antes", de Julión Álvarez, poniéndole el toque de banda a la noche. Su objeto fue una estatuilla de un angelito que le recuerda a la navidad.

El público decidió que el primer lugar de este grupo fue "Conejo" con 42% de los votos, el segundo lugar con 33% fue "Camaleón", el tercer salvado fue "Cebra" con 15% de votación a favor dejando así a "Zorro" en la zona de riesgo.

El invitado misterioso resultó ser el entrenador del equipo de futbol Club América, el "Piojo" Herrera, quien después se unió a los investigadores.

"Monstruo" inició el segundo bloque con "Azul", de Cristian Castro, con la cual puso a aplaudir a todos los asistentes. El objeto que ella llevó fueron unos tubos para el cabello pues le gusta estar a la moda.

"Lechuza", una de las favoritas del show, saltó al escenario para interpretar "Regrésame mi Corazón", de Carlos Rivera. Lo que llevó como pista fueron unos zapatos de charol pues le recuerdan el inicio de su carrera.

"Marciano" optó por una canción de bachata cantando "Propuesta Indecente", de Romeo Santos, pero en una versión pop. Su nueva pista fueron unas armónicas que para él representan a su abuelo y a su familia.

El personaje mitológico "Minotauro" cerró el segundo y último bloque de participantes interpretando "We Are The Champions", de Queen. El objeto que reveló fueron unos guantes de box que representan a un personaje que él representó.

El primer personaje salvado por el público fue "Lechuza" con 52% manteniéndose como una de las favoritas del público, el segundo lugar del bloque fue "Monstruo" con 28% de los votos, el último en no caer en zona de riesgo fue "Minotauro" dejando nominado a "Marciano".

"Zorro" y "Marciano" fueron los derrotados de esta noche, el personaje que los jueces decidieron que permaneciera en el programa fue "Zorro" por decisión de los investigadores.

José Manuel Figueroa fue la celebridad que se encontraba debajo del disfraz de "Marciano". "Que difícil fue engañarlos, pero me divertí mucho", mencionó Figueroa.

Duval prometió lo que cumplió y le dio un beso al intérprete de "Rosas y Espinas".