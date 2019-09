José José tenía la esperanza de recuperara su voz

El cantante mexicano José José confiaba en que podía recuperar la totalidad de su voz si lograba aislar la bacteria de Lyme, que adquirió en 2008 y que le paralizaba la parte izquierda de su organismo.

“Todavía existe la posibilidad de que aislando la bacteria de Lyme, para que no cause la parálisis, mi garganta vuelva a recuperarse del daño. Me cuesta trabajo hablar por la falta de aire en el pulmón y de la traquea del lado izquierdo, pero mis cuerdas vocales están limpiecitas”, declaró el artista en marzo de 2014.

“La doctora tiene a mi garganta de color perla, como debe ser. Por eso, gracias a Dios, existe la posibilidad de recuperarnos a todo nivel”, decía durante la celebración del 50 aniversario de su trayectoria y a pocos días de ofrecer un concierto en el Teatro Metropólitan de la capital mexicana.

Ventilaba sus pulmones para poder cantar

En aquel tiempo, prometía calidad en su recital, pues antes de salir a cantar, se sometía a una ventilación de pulmones y desinflamación de laringe, faringe y tracto digestivo, para lograr dar el 100 por ciento de su voz.

Dijo que padecía diabetes y que dicho procedimiento haría que los niveles de azúcar se le subieran hasta 400 mg/dl por lo que al momento, tenían que aplicarle insulina, a fin de balancear la glucosa de su sangre y evitar un coma diabético.

El llamado “Príncipe de la Canción” accedía a este procedimiento no obstante el riesgo para su salud, porque deseaba dar lo mejor de sí mismo a su público fiel, aquel que estaba pagando un boleto para verlo y oírlo cantar.

Cuando recién adquirió la enfermedad de Lyme, explicó que no podía cerrar uno de sus ojos, tampoco podía comer y, encerrado en su casa, se puso a escribir un libro biográfico, pero nunca imaginó la secuela tan tremenda que le traería.

Problemas de voz, desde la grabación del disco “Tenampa”

Sus problemas de voz también venían de tiempo atrás, cuando en junio de 2001 grababa su disco “Tenampa” y no podía hablar y mucho menos cantar porque no tenía aire para respirar.

“Le oré mucho a Dios y le pedía que me ayudara; no quería fallar en la fase de grabación que nos había tomado 15 años en concretar. Lo que pasó es que sufrí un derrame pleural (exceso de líquido en el tórax) a raíz de que mis pulmones estaban muy sensibles”, contaba a la prensa en octubre de ese mismo año.

Recordó que en 1973 padeció pulmonía y su pulmón izquierdo disminuyó de tamaño, por lo que para aquel entonces, sus órganos ya estaban muy sensibles porque se le había pegado una especie de “telita” que estaba expulsando mediante la orina.

José José consultó a varios médicos de México y Miami, pero al no recibir una respuesta positiva a su padecimiento, optó por la medicina naturista. Lo hizo porque al haber tomado cortisona y antibióticos durante mucho tiempo, su salud se dañó en demasía.

“Gracias al naturismo, a que mantengo una alimentación vegetariana y un té especial, como el de fenobreco (hierba curativas usada por los médicos aztecas), me siento mejor. Además, bebo muchos jugos y como frutas”, platicaba el ídolo.