Contexto lagunero

El pasado mes de mayo, un grupo de estudiantes regiomontanos de secundaria fue de viaje a Europa por su graduación. A los pocos días, una chica tuvo que regresar a Monterrey porque presentaba síntomas de depresión y el motivo de ello era que no recibía “likes” en sus redes sociales.

Esta chica, desde que salió a Europa subía una gran cantidad de imágenes y videos mostrando lo bien que se la estaba pasando, esperando recibir reconocimiento y la aprobación de sus compañeros y amigos. Sin embargo, al pasar los días no recibía suficientes “likes” y algunos amigos se burlaban de ella diciéndole que no era tan popular como esperaba. Se paso toda la primera semana llorando, hasta que decidieron que regresara y su terapeuta diagnosticó depresión.

Según los expertos, la causa de los suicidios es la depresión. En muchos países, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes, en España es la primera causa y, en México, enlos últimos años seha colocado como la segunda causa de muerte entre adolescentes, después de los accidentes automovilísticos.

Debemos evitar que el suicidio se convierta en el principal motivo de muerte entre nuestros jóvenes, definiendo estrategias efectivas para disminuir la depresión entre ellos.

Según un artículo de la revista Journal of Abnormal Psycology, el aumento de la depresión, ansiedad y pensamientos suicidas está muy relacionado con el uso de las redes sociales entre los adolescentes. Su autoestima y motivación depende de los likes y comentarios de sus pares y otro factor muy importante es el déficit de sueño. En otro artículo comenté que, en Monterrey, los jóvenes duermen en promedio solo cinco horas diarias. La Fundación Nacional del Sueño en los Estados Unidos afirma que la falta de sueño es una de las raíces más importantes de la depresión. Por otra parte, está demostrado que quienes pasan más de dos horas diarias en sus redes sociales, presentan el doble de riesgo de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas -Brian A. Primack, Social Media Use Among Young Adults in the USA-.

¿Por qué se necesita la aprobación de los demás?–Hay cuatro causas: Baja autoestima, haber vivido un episodio de vacío social, sobreprotección en la infancia y visión distorsionada de la realidad.

Cuando una persona tiene baja autoestima, busca la aprobación constante y tiene que consultar muchas opiniones antes de tomar una decisión propia. Si se ha vivido un episodio de vacío social experimentando el dolor, siendo por ello relegado, por ejemplo, de el grupo de amigos, la persona sufre el miedo a la soledad.

Si una persona vive sobreprotegida, desarrolla un vínculo de dependencia auto limitando su propia libertad de decisión, por lo tanto, la aprobación de los demás es una forma de reafirmación personal ante la incertidumbre o el miedo a equivocarse. Cuando uno tiene una visión distorsionada de la realidad, cree, erróneamente, que la felicidad depende de una armonía constante constante. La realidad es que se puede ser muy feliz y tomar decisiones importantes, valorando las ideas propias, sin contar con las aprobaciones de los demás.

¿Cómo se elimina la necesidad de aprobación de los demás? Primero, hazte responsable de tus propios aciertos y errores. Cuando te basas en las decisiones de los demás y los resultados no son los esperados, internamente responsabilizas a la persona que te orientó. Es más sencillo afrontar y aceptarlos errores que fueron provocados por tus propias decisiones.

Tu opinión es muy importante hasta en los detalles más sencillos. Vales como cualquier otra persona. Muestra tus opiniones hasta en los detalles más sencillos como la preferencia de una cierta película en concreto. Gana fuerza emocional mostrando tus opiniones y de esta manera te entrenas para lograr objetivos más elevados.

Nunca le caerás bien al cien por ciento de la gente. Sé auténtico, establece lazos verdaderos con algunas personas, no te pongas zancadillas emocionales a ti mismo. No expreses opiniones que no piensas y que no sientes en realidad.

Por último, es tu vida y la de nadie más. Nadie puede llegar a saber, como tu mismo, que es significativo para ti. Todo lo anterior no significa que la aprobación externa sea negativa, significa que no debe basar tu vida en una necesidad absoluta de aprobación de los demás, pero escucha a aquellas personas que son realmente una influencia positiva que te impulsa a ser tú mismo.

[email protected]