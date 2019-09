Un misterio, la muerte de José José

¿Dónde está el cuerpo de José José? ¿Realmente murió este sábado, ya tenía días de fallecido o sigue vivo? ¿Cuáles son los planes de Sarita? Esta y otras incógnitas surgieron ayer luego de que los hijos mayores del cantante, José Joel y Marysol, no encontraran los restos de su padre en la supuesta funeraria donde se velaría.

Sara Salazar, viuda de José José, también desconoce el paradero de los restos del cantante. "¿Ustedes tampoco saben dónde está el cuerpo de mi papá? ¿También están buscando que la niña (Sarita) dé la cara?", le preguntó José Joel a quien fuera pareja del intérprete de El triste durante una llamada telefónica.

El hijo mayor de "El Príncipe de la Canción", quien llegó a Miami por la mañana de ayer, junto con su hermana Marysol, para acudir a los presuntos servicios funerarios de su padre, le pidió que se unieran para encontrar el cuerpo del artista. "No puede ser que nadie sabe dónde está".

"No es posible que no nos dé la cara, ahorita nos vamos a ver entonces. Estoy a sus órdenes, ahorita nos vemos allá", respondió Sara antes de finalizar la llamada y abordar una camioneta.

A su llegada a Estados Unidos, los hermanos mayores acudieron a la funeraria donde supuestamente se velarían los restos; sin embargo, la encargada del lugar les comunicó que no estaban ahí ni llegarían más tarde.

Tras lo ocurrido, decidieron trasladarse al Hospital Homestead, donde solicitaron ayuda de la Policía para dar con el paradero de su padre, pues tampoco han logrado establecer comunicación con Sarita hasta el cierre de edición de ayer.

Ventaneando llamó a dicho hospital y una persona les dijo a Pati Chapoy y a los demás conductores de la emisión que este fin de semana no tuvieron a nadie en sus instalaciones con el nombre de José Rómulo Sosa Ortiz.

José Joel se enlazó anoche con el programa de TV Azteca. Comentó que tanto él como Marysol están muy enojados por lo que está haciendo Sarita.

"Ha sido un día para no creerse -ayer-. El sábado me entero al mediodía por una llamada de Sarita; sentí mucho dolor. Ella me habló devastada y quedamos en buenos términos de vernos.

"Sin embargo, al llegar a Miami ya no supimos nada de Sarita. Marysol y yo estamos muy enojados. Queremos saber dónde está el cuerpo de mi papá. El final de esta historia tiene que ser llevarnos el cuerpo de mi papá a México", dijo José Joel y agregó que ahora Sara Salazar tampoco les contesta las llamadas.

Debido a que no han establecido contacto con su media hermana, Marysol y José Joel acudieron al Departamento de Policía de Miami-Dade para pedir asesoría legal. Marysol duda de la muerte de su progenitor y ha dicho: "Hasta no ver, no creer".

"Qué situación de terror están viviendo los dos hijos de José José. Me duele mucho Marysol y José Joel. No merecen el trato inhumano de parte de su hermana Sara Sosa Salazar; debe ser llamada por la justicia y con peritajes para corroborar documentos", opinó la periodista Fernanda Familiar en su cuenta de Twitter.

Sarita Sosa despertó un odio tremendo en redes sociales, tan es así que hay quienes aseguran que ya es más odiada que Luisito Rey, padre de Luis Miguel.

"Sarita, la hija de José José, en estos momentos es peor que Luisito Rey. Qué maldita salió", dijo un usuario de redes.